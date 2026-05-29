Lovitură de teatru cu Arena Națională FCSB și Dinamo, blocate să intre pe stadion până în august?! Ce concert negociază Primăria la final de iulie

Zilele trecute s-a anunțat că Festivalul KAPITAL, 3-5 iulie, nu se va mai ține în acest an.

Arena Națională are șanse mari să rămână închisă pentru fotbal până în a doua jumătate a lunii august. Acest scenariu sumbru e valabil pentru FCSB și Dinamo în ciuda faptului că recent cele două cluburi primiseră o veste foarte bună: Festivalul KAPITAL din acest an, programat între 3 și 5 iulie, a fost anulat.

FCSB și Dinamo sperau astfel ca Primăria să înlocuiască gazonul deteriorat după concertele din luna mai (Metallica, Max Korzh și Iron Maiden) pe parcursul lunii iunie, iar arena să poată fi folosită încă din prima etapă a noului campionat, programată în weekend-ul 17-18 iulie.

De fapt, cele două cluburi se află în fața unei situații extrem de neconvenabile: stadionul să rămână închis pentru fotbal până cel mai devreme în a doua jumătate a lunii august.

Motivul e reprezentat de un nou concert, pe care Primăria are în plan să-l organizeze pe Arenă: e vorba despre rapper-ul american Kanye West, iar data antamată în calendar ar fi 25 iulie.

Marea problemă este că în București nu există alternativă la Arena Națională pentru marile spectacole. Sunt curios dacă după anularea Festivalului Kapital, Primăria va organiza altceva și va ține stadionul închis pentru fotbal până în august. Oficial, încă n-am fost anunțați că l-am putea folosi de la începutul sezonului, în iulie. Andrei Nicolescu, la Prima Sport

Totuși, Primăria nu a făcut nici un anunț oficial privind concertul lui Kanye West. Motivul? Nu s-a semnat încă nici un contract. Pretențiile artistului american sunt foarte ridicate și încă se negociază.

Kanye West va concerta mâine la Istanbul, unde deja evenimentul e un succes remarcabil: sunt așteptați 100.000 de spectatori.

Firma care se ocupă de gazon știe că trebuie să-l schimbe în august

Tocmai pentru că are în plan și organizarea acestui eveniment la final de iulie, Primăria Capitalei a informat firma care se ocupă de gazonul Arenei Naționale că înlocuirea suprafeței de joc actuale ar trebui să se realizeze abia în luna august.

Motiv pentru care comanda pentru aducerea gazonului a fost programată pentru atunci, iar cu tot cu montarea lui, cel mai devreme, s-ar putea juca fotbal abia începând cu jumătatea lui august.

Cum arată calendarul verii

Până atunci, în Liga 1 se vor disputa primele 5 etape de campionat, iar în Conference League, unde va juca una dintre FCSB și Dinamo, vor fi deja jucate dublele din turul 2 și 3 preliminar.

Dacă se va confirma concertul lui Kanye West, atunci FCSB sau Dinamo ar putea intra să joace pe Arenă abia la meciul de pe teren propriu din play-off-ul Conference League, dacă va ajunge până acolo, care va fi pe 20 sau 27 august.

Programul verii pentru FCSB/Dinamo

18 iulie - Etapa 1 Liga 1

23 iulie - Tur 2 Conference League

26 iulie - Etapa 2 Liga 1

30 iulie - Tur 2 Conference League

1 august - Etapa 3 Liga 1

6 august - Tur 3 Conference

9 august - Etapa 4 Liga 1

13 august - Tur 3 Conference

16 august - Etapa 5 Liga 1

20 august - Play-off Conference

23 august - Etapa 6 Liga 1

27 august - Play-off Conference

30 iulie - Etapa 7 Liga 1

* echipa dintre Dinamo și FCSB care va juca în Conference League se va decide în urma finalei barajului de Europa, care se va juca astăzi, 29 mai, de la 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf

Pentru FCSB, alternativa pentru Arena Națională va fi stadionul Steaua, cum s-a întâmplat și în precedenții ani. Pentru Dinamo, soluția va fi arena Arcul de Triumf.

