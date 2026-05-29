Leo Messi, cu primul său trofeu la CM, cucerit în 2022. Foto: Imago
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 12:49
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 12:49
  • Leo Messi nu lipsește din grupul de 26 al campionilor mondiali pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic. Durerile de la coapsa stângă nu par să-l împiedice să joace la CM 2026. 
  • Care sunt jucătorii cu care selecționerul Lionel Scaloni vrea să păstreze titlul cucerit în 2022. Un mijlocaș care tocmai a câștigat un trofeu european nu a fost păstrat!
Leo Messi va împlini 39 de ani pe 24 iunie, la două zile după duelul contra Austriei, al doilea joc al Argentinei la Campionatul Mondial.

Acela ar putea fi al 200-lea meci al său în naționala albiceleste.

Căpitanul va fi acolo, să apere titlul din 2022, chiar dacă nu a confirmat nicio clipă până acum că va juca al 6-lea turneul final, record, alături de Cristiano Ronaldo.

au trecut de la primul Mondial la care a participat Leo Messi (CM 2006)

Selecționerul Lionel Scaloni l-a inclus în lotul de 26 pentru CM 2026. Problemele de la coapsa stângă nu par să-l împiedice pe Messi să evolueze.

a influențat Messi (116 reușite, 64 de assisturi) în 198 de meciuri la naționala Argentinei

Antrenorul a menținut nucleul grupului avut în Qatar, în urmă cu patru ani.

Potrivit La Nacion, toți ceilalți cinci internaționali accidentați s-au recuperat sau sunt în ultima fază a refacerii: Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nico Gonzalez și Nico Paz.

Selecționerul Lionel Scaloni (stânga) și asistentul Walter Samuel. Foto: Imago

Șase jucători sunt de la Atletico Madrid: Julian Alvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Thiago Almada, Nico Gonzalez și Giuliano Simeone.

Trei absențe remarcate și de jurnaliștii de la Buenos Aires:

  • Marcos Acuna, 34 de ani (62 de selecții), fundașul stânga al lui River Plate, campion mondial în 2022, care revenise și jucase după o leziune. 
  • Emiliano Buendia, 29 de ani (două selecții), mijlocașul ofensiv al lui Aston Villa, în mare formă. A fost MVP la finala Europa League, gol și pasă decisivă la 3-0 cu Freiburg. 
Buendia, cu trofeul Europa League și steagul Argentinei. Foto: Imago
  • Franco Mastantuono, 18 ani (4 selecții), extremă la Real Madrid, un tânăr în ascensiune. 
mai sunt până la startul Mondialului (11 iunie - 19 iulie 2026)

Argentina are două amicale de pregătire pentru competiție, ambele în Statele Unite.

  • 6 iunie, cu Honduras. 
  • 9 iunie, cu Islanda. 

La CM, echipa lui Messi face parte din grupa J.

  • 16 iunie, Argentina - Algeria (Kansas City). 
  • 22 iunie, Argentina - Austria (Dallas). 
  • 27 iunie, Iordania - Argentina (Dallas). 

Lotul de 26 de jucători al Argentinei pentru CM 2026

Portari

  • 1. Juan Musso (Atletico Madrid)
  • 12. Geronimo Rulli (Marseille)
  • 23. Emiliano Martinez (Aston Villa)
Așa a prezentat federația argentiniană lotul lui Scaloni pentru Mondial

Selecționerul Scaloni (stânga) și asistentul său Samuel, în cantonamentul Argentinei de la Ezeiza. Foto: Imago
Apărători

  • 2. Leonardo Balerdi (Marseille)
  • 3. Nicolas Tagliafico (Lyon)
  • 4. Gonzalo Montiel (River Plate)
  • 6. Lisandro Martinez (Manchester United)
  • 13. Cristian Romero (Tottenham)
  • 19. Nicolas Otamendi (Benfica)
  • 25. Facundo Medina (Marseille)
  • 26 Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Mijlocași

  • 5. Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • 7. Rodrigo de Paul (Inter Miami)
  • 8. Valentin Barco (Strasbourg)
  • 11. Giovani Lo Celso (Betis Sevilla)
  • 14. Exequiel Palacios (Leverkusen)
  • 20. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • 24. Enzo Fernandez (Chelsea)

Atacanți

  • 9. Julian Alvarez (Atletico Madrid)
  • 10. Lionel Messi (Inter Miami)
  • 15. Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)
  • 16. Thiago Almada (Atletico Madrid)
  • 17. Giuliano Simeone (Atletico Madrid)
  • 18. Nicolas Paz (Como)
  • 21. Jose Manuel Lopez (Palmeiras)
  • 22. Lautaro Martinez (Inter Milano)

