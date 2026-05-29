Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
Duel aerian Marquinhos vs Saka anul trecut, în semifinalele Ligii. A învins PSG, 1-0 (d) și 2-1 (a) cu Arsenal. Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 10:34
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 10:34
  • Daniel Siebert, 42 de ani, va fi la centru sâmbătă, în finala Ligii Campionilor, PSG - Arsenal. 
  • Germanul nu este însă în lotul arbitrilor pentru Campionatul Mondial. Caz nemaivăzut în ultimii 20 de ani.
La 70 de ani de la prima ediție a competiției, PSG și Arsenal se înfruntă în finala Ligii Campionilor.

  • Sâmbătă, de la ora 19:00, pe „Puskas Arena” din Budapesta (Digi 1, Prima Sport 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro). 
Ultimul duel dintre cele două echipe a avut loc în semifinala Champions 2024-2025. A învins Parisul, 1-0 (d) și 2-1 (a), înainte de a cuceri trofeul, 5-0 în fața lui Inter Milano.

Siebert, arbitrul aflat la prima finală în cupele europene. Record în Ligă

UEFA a surprins când a ales arbitrul pentru 30 mai. Germanul Daniel Siebert, 42 de ani, care nu mai condusese nicio finală în cupele europene, delegat în toate fazele în acest sezon al Ligii.

Daniel Siebert, față-n față cu Saka la semifinala CL Arsenal - Atletico 1-0. Foto: Imago
  • Faza principală, play-off, „optimi”, „sferturi”, semifinale, finală! În ultimele trei, numai Arsenal: 1-0 cu Sporting (tur „sferturi”, d), 1-0 cu Atletico (retur semifinale, a), cu PSG (finală). 

Va avea 10 meciuri în total, record pentru un arbitru într-o stagiune a Ligii.

Siebert nu e la Mondial. S-a mai întâmplat de 8 ori. Și cu arbitrul Stelei în 1986

Neașteptat, Siebert nu a fost selectat de Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA, în lotul „centralilor” pentru Campionatul Mondial din această vară.

Nu s-a mai întâmplat de două decenii ca arbitrul finalei Champions să nu fie la CM în acel an. Și atunci era Arsenal în ultimul act CL.

  • 2006: norvegianul Terje Hauge a condus Barcelona - Arsenal 2-1, dar nu a fost la turneul final din Germania.
9 arbitri
au fost delegați la finala Cupei sau Ligii Campionilor, însă nu au condus meciuri la Mondialul din acel an

O decizie care s-a mai repetat de șapte ori în cei 70 de ani de când există cea mai importantă întrecere continentală intercluburi.

Ești la finala Ligii, nu ești la Mondial! A fost și cazul lui Michel Vautrot, care a arbitrat Steaua la Sevilla, în 1986, dar nu a prins CM din Mexic.

  • 1998: Hellmut Krug (Germania), Juventus - Real Madrid 0-1. 
  • 1986: Michel Vautrot (Franța), Steaua - Barcelona 0-0, 2-0 la penaltyuri. 
Michel Vautrot, aproape de Bernd Schuster, la Steaua - Barcelona. În spate, Victor Pițurcă. Foto: Imago
  • 1982: Georges Konrath (Franța), Bayern - Aston Villa 0-1.
  • 1974: Vital Loraux (Belgia), Bayern - Atletico 1-1 după prelungiri, Alfred Delcourt (Belgia), Atletico - Bayern 0-4 la rejucare. Așa era sistemul în acea vreme. La egalitate, finala se rejuca. Al doilea meci s-a disputat două zile mai târziu, pe același stadion, Heysel din Bruxelles, cu alt „central” belgian. 
  • 1970: Concetto Lo Bello (Italia), Feyenoord - Celtic 2-1. 
  • 1958: Albert Alsteen (Belgia), Real Madrid - AC Milan 3-2. 

