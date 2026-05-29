Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial

- Daniel Siebert, 42 de ani, va fi la centru sâmbătă, în finala Ligii Campionilor, PSG - Arsenal.
- Germanul nu este însă în lotul arbitrilor pentru Campionatul Mondial. Caz nemaivăzut în ultimii 20 de ani.
La 70 de ani de la prima ediție a competiției, PSG și Arsenal se înfruntă în finala Ligii Campionilor.
- Sâmbătă, de la ora 19:00, pe „Puskas Arena” din Budapesta (Digi 1, Prima Sport 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro).
Ultimul duel dintre cele două echipe a avut loc în semifinala Champions 2024-2025. A învins Parisul, 1-0 (d) și 2-1 (a), înainte de a cuceri trofeul, 5-0 în fața lui Inter Milano.
Siebert, arbitrul aflat la prima finală în cupele europene. Record în Ligă
UEFA a surprins când a ales arbitrul pentru 30 mai. Germanul Daniel Siebert, 42 de ani, care nu mai condusese nicio finală în cupele europene, delegat în toate fazele în acest sezon al Ligii.
- Faza principală, play-off, „optimi”, „sferturi”, semifinale, finală! În ultimele trei, numai Arsenal: 1-0 cu Sporting (tur „sferturi”, d), 1-0 cu Atletico (retur semifinale, a), cu PSG (finală).
Va avea 10 meciuri în total, record pentru un arbitru într-o stagiune a Ligii.
Siebert nu e la Mondial. S-a mai întâmplat de 8 ori. Și cu arbitrul Stelei în 1986
Neașteptat, Siebert nu a fost selectat de Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA, în lotul „centralilor” pentru Campionatul Mondial din această vară.
Nu s-a mai întâmplat de două decenii ca arbitrul finalei Champions să nu fie la CM în acel an. Și atunci era Arsenal în ultimul act CL.
- 2006: norvegianul Terje Hauge a condus Barcelona - Arsenal 2-1, dar nu a fost la turneul final din Germania.
O decizie care s-a mai repetat de șapte ori în cei 70 de ani de când există cea mai importantă întrecere continentală intercluburi.
Ești la finala Ligii, nu ești la Mondial! A fost și cazul lui Michel Vautrot, care a arbitrat Steaua la Sevilla, în 1986, dar nu a prins CM din Mexic.
- 1998: Hellmut Krug (Germania), Juventus - Real Madrid 0-1.
- 1986: Michel Vautrot (Franța), Steaua - Barcelona 0-0, 2-0 la penaltyuri.
- 1982: Georges Konrath (Franța), Bayern - Aston Villa 0-1.
- 1974: Vital Loraux (Belgia), Bayern - Atletico 1-1 după prelungiri, Alfred Delcourt (Belgia), Atletico - Bayern 0-4 la rejucare. Așa era sistemul în acea vreme. La egalitate, finala se rejuca. Al doilea meci s-a disputat două zile mai târziu, pe același stadion, Heysel din Bruxelles, cu alt „central” belgian.
- 1970: Concetto Lo Bello (Italia), Feyenoord - Celtic 2-1.
- 1958: Albert Alsteen (Belgia), Real Madrid - AC Milan 3-2.