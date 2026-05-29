Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă +76 foto
Cosmin Olăroiu. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Diverse

Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 11:10
  • Cosmin Olăroiu a vorbit despre posibilitatea de a reveni la un moment dat în România, în postura de antrenor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul a fost prezent la amicalul dintre echipa Rapidului din 2006 și cea a Stelei din vremea respectivă, o reeditare a sfertului de finală din acel sezon al Europa League, denumită pe atunci Cupa UEFA.

Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Citește și
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Citește mai mult
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola

Cosmin Olăroiu: „Există această posibilitate, de ce nu?”

Întrebat dacă există vreo șansă să mai revină ca antrenor în Liga 1, tehnicianul nu a exclus deloc această variantă.

„Nu știu. Depinde de ce se întâmplă, cum pot să spun lucrurile astea? Sunt lucruri pe care nu le știm în viață, nu știm ce se va întâmpla nici măcar mâine.

Viața ne poate purta pe diferite drumuri. Se poate, există această posibilitate, de ce nu? E țara mea, e casa mea și m-aș bucura, însă depinde cum se vor derula lucrurile în viitor”, a declarat Cosmin Olăroiu.

Cosmin Olăroiu: „Au arătat că fotbalul unește, nu dezbină”

Olăroiu a rememorat momentele trăite în 2006, când ajungea în semifinalele Cupei UEFA, din postura de antrenor al roș-albaștrilor, după două remize cu Rapid.

„A fost extraordinar, pentru că ne leagă amintiri de acest moment. După 20 de ani, e un lucru fantastic.

M-am bucurat să-i văd pe foștii mei jucători, familia mea, și chiar și pe cei de la Rapid, am vorbit cu Răzvan (n.r. - Lucescu), un moment emoționant.

Uitându-mă așa la meci, chiar dacă au trecut anii peste ei, calitatea a rămas. Sunt jucători care au o calitate formidabilă.

Acum 20 de ani nu puteam să respir, vă dați seama, la final de meci. Am stat 6 minute de prelungire, cât a dat arbitrul Medina Cantalejo și îl întrebam pe MM din minut în minut dacă mai e mult. Mi se părea că au trecut 30 de minute, nu 6.

Dar acum a fost mai relaxant, mai frumos, dar din păcate n-a reușit să înscriem din nou. Și nici noi, nici ei. S-a reeditat cu adevărat meciul.

Mă bucur că am trecut de orice barieră și cele două echipe, chiar dacă la momentul ăla exista o rivalitate foarte mare, au arătat că fotbalul unește oamenii, nu-i dezbină”, a mai spus Olăroiu.

UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg
UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (76 imagini)

UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (3).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (4).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg
+76 Foto
labels.photo-gallery

Selecționerul Emiratelor Arabe Unite a vorbit și pe tema naționalei, cu Gică Hagi selecționer:

Îi urez mult succes. Sper să reușească tot ce și-a propus. Nu e ușor, pentru că nu e un moment bun în fotbalul românesc, dar cred că el, prin ceea ce reprezintă și calitatea pe care o are, va reuși să reaprindă flacăra asta a echipei naționale, mai ales pentru suporteri și pentru toți.  Cosmin Olăroiu, selecționer EAU

Citește și

Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 29-30-31 mai în marile orașe din România
Special
07:26
Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 29-30-31 mai în marile orașe din România
Citește mai mult
Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 29-30-31 mai în marile orașe din România
Rareș Ilie s-ar putea întoarce în Liga 1 Un club îl dorește insistent pe jucătorul intrat în  ultimul an de contract cu Nice
Superliga
23:24
Rareș Ilie s-ar putea întoarce în Liga 1 Un club îl dorește insistent pe jucătorul intrat în ultimul an de contract cu Nice
Citește mai mult
Rareș Ilie s-ar putea întoarce în Liga 1 Un club îl dorește insistent pe jucătorul intrat în  ultimul an de contract cu Nice

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
antrenor Cosmin Olaroiu liga 1 gica hagi revenire
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share