Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă

Cosmin Olăroiu a vorbit despre posibilitatea de a reveni la un moment dat în România, în postura de antrenor.

Tehnicianul a fost prezent la amicalul dintre echipa Rapidului din 2006 și cea a Stelei din vremea respectivă, o reeditare a sfertului de finală din acel sezon al Europa League, denumită pe atunci Cupa UEFA.

Cosmin Olăroiu: „Există această posibilitate, de ce nu?”

Întrebat dacă există vreo șansă să mai revină ca antrenor în Liga 1, tehnicianul nu a exclus deloc această variantă.

„Nu știu. Depinde de ce se întâmplă, cum pot să spun lucrurile astea? Sunt lucruri pe care nu le știm în viață, nu știm ce se va întâmpla nici măcar mâine.

Viața ne poate purta pe diferite drumuri. Se poate, există această posibilitate, de ce nu? E țara mea, e casa mea și m-aș bucura, însă depinde cum se vor derula lucrurile în viitor”, a declarat Cosmin Olăroiu.

Cosmin Olăroiu: „Au arătat că fotbalul unește, nu dezbină”

Olăroiu a rememorat momentele trăite în 2006, când ajungea în semifinalele Cupei UEFA, din postura de antrenor al roș-albaștrilor, după două remize cu Rapid.

„A fost extraordinar, pentru că ne leagă amintiri de acest moment. După 20 de ani, e un lucru fantastic.

M-am bucurat să-i văd pe foștii mei jucători, familia mea, și chiar și pe cei de la Rapid, am vorbit cu Răzvan (n.r. - Lucescu), un moment emoționant.

Uitându-mă așa la meci, chiar dacă au trecut anii peste ei, calitatea a rămas. Sunt jucători care au o calitate formidabilă.

Acum 20 de ani nu puteam să respir, vă dați seama, la final de meci. Am stat 6 minute de prelungire, cât a dat arbitrul Medina Cantalejo și îl întrebam pe MM din minut în minut dacă mai e mult. Mi se părea că au trecut 30 de minute, nu 6.

Dar acum a fost mai relaxant, mai frumos, dar din păcate n-a reușit să înscriem din nou. Și nici noi, nici ei. S-a reeditat cu adevărat meciul.

Mă bucur că am trecut de orice barieră și cele două echipe, chiar dacă la momentul ăla exista o rivalitate foarte mare, au arătat că fotbalul unește oamenii, nu-i dezbină”, a mai spus Olăroiu.

Selecționerul Emiratelor Arabe Unite a vorbit și pe tema naționalei, cu Gică Hagi selecționer:

Îi urez mult succes. Sper să reușească tot ce și-a propus. Nu e ușor, pentru că nu e un moment bun în fotbalul românesc, dar cred că el, prin ceea ce reprezintă și calitatea pe care o are, va reuși să reaprindă flacăra asta a echipei naționale, mai ales pentru suporteri și pentru toți. Cosmin Olăroiu, selecționer EAU

