„Domnu' Naum, nu vedeți diferențele?!” Impresarul prieten cu MM Stoica s-a enervat după o glumă a lui Radu Naum la Digisport: „Intru în depresie”

Impresarul Zvonko Milojkovic a avut o reacție acidă la adresa lui Radu Naum, după ce moderatorul Digisport a comentat transferul pe care dorește să-l facă FCSB.

Roș-albaștrii au făcut o ofertă pentru Stefan Pirgic (23 de ani), mijlocaș sârb legitimat la Zeleznicar Pancevo, formație care a încheiat sezonul pe locul 4 în prima ligă din Serbia.

Radu Naum l-a enervat pe Zvonko Milojkovic: „Vă trimit un camion de antidepresive”

Milojkovic, apropiat al lui Mihai Stoica, a spus că Pirgic „ar fi cel mai bun număr 6 din campionatul României”, dacă transferul se va realiza, afirmație care l-a făcut pe Naum să reacționeze, în cadrul emisiunii „Fotbal Club”:

„Dacă un jucător de Zeleznicar Pancevo vine și e cel mai bun mijlocaș defensiv din campionatul nostru, eu intru în depresie”.

Deși tonul moderatorului Digisport nu a fost unul critic, acesta îndoindu-se mai degrabă de capacitatea unui fotbalist venit de la o echipă relativ necunoscută de a se impune în acest mod în Liga 1, gluma lui Naum l-a deranjat pe Milojkovic.

Impresarul lui Pirgic a răspuns pe un ton mult mai serios, afirmând că diferențele dintre jucătorii din Serbia și cei din România sunt foarte mari.

„Domnu' Naum, vă rog foarte mult să vedeți cu cât se vând jucătorii din Serbia și unde joacă și faceți comparația cu jucătorii din România.

După aia puteți intra în depresie, așa că va trebui sa vă trimit un camion de antidepresive când o să sesizați diferențele. Vă doresc multă sănătate”, a spus Milojkovic, pentru GOLAZO.ro.

295,8 milioane de euro valorează lotul naționalei Serbiei, potrivit Transfermarkt. Jucătorii primei reprezentative a României sunt cotați la 99,6 milioane de euro

