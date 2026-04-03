Astăzi se reiau campionatele de fotbal din Europa, după pauza competițională pentru play-off-urile de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Pentru Biletul Zilei XBets.ro din 03.04.2026 am ales selecții din meciurile Paris Saint Germain – Toulouse, FC Botoșani – FCSB, Rayo Vallecano – Elche și Sporting Lisabona – Santa Clara.

Biletul Zilei XBets – 3 aprilie 2026

Meci Pronostic Cotă FC Botoșani vs FCSB X2 & Sub 4,5 goluri (total) 1.43 PSG vs Toulouse 1 & Peste 1,5 goluri (total) 1.43 Rayo Vallecano vs Elche 1X & Sub 4,5 goluri (total) 1.34 Sporting Lisabona vs Santa Clara 1 & Peste 1,5 goluri (total) 1.59

FC Botoșani vs FCSB – duel la vârf în play-out

După ce a cochetat mult timp cu aerul tare din Liga 1, FC Botoșani se vede nevoită să joace în Grupa Retrogradare. Cu Marius Croitoru revenit pe bancă, moldovenii speră să termine pe primele două locuri pentru a se califica în semifinalele Play-off Conference League. După 2 meciuri, Botoșani este pe locul 3 cu 24 de puncte, la 3 lungimi în spatele liderului FCSB.

Pentru FCSB ratarea prezenței în cupele europene ar reprezenta o mare pierdere financiară, după ratarea Play-off-ului. Și campioana și-a schimbat antrenorul, în locul lui Elias Charalambous fiind adus Mirel Rădoi. Acesta a debutat cu o remiză, dar în a doua etapă a învins-o pe UTA Arad, o altă pretendentă la șansa de a juca pentru cupele europene.

PONT: FC Botoșani vs FCSB – X2 & Peste 1,5 goluri – cota 1.43

PSG vs Toulouse – parizienii, cu ochii pe titlu

Pe campionii Franșei îi așteaptă o întâlnire de foc cu Liverpool în sferturile de finală Champions League. Prima manșă din dubla întâlnire are loc miercuri, 8 aprilie, dar până atunci trebuie să o învingă în această seară pe Toulouse, pentru a nu permite celor de la Lens să se apropie în clasament. Meciul contând pentru runda a 28-a din Ligue 1 se va juca pe Parc des Princes, de la ora 21:45.

Deși este mare favorită, PSG a pierdut ultimele două meciuri de campionat jucate vinerea. Mai mult, în ultimele 8 meciuri jucate la Paris a obținut doar 4 victorii și 2 remize. PSG mizează pe forța compartimentului ofensiv care a marcat în ultimele 45 de meciuri. Trupa pariziană poate bifa al 700-lea meci fără gol primit în campionat. Toulouse nu a câștigat în ultimele 9 meciuri jucate vinerea, dar vine cu un moral bun după victorii în ultimele două meciuri.

PONT: PSG vs Toulouse – 1 & Peste 1,5 goluri – cota 1.43

Rayo Vallecano vs Elche – meci pentru evitarea retrogradării

Rayo Vallecano și Elche joacă în această seară pe Campo de Futbol de Vallecas din Madrid, de la ora 22:00. Meciul contează pentru etapa a 30-a din LaLiga și le găsește pe cele două echipe în aproprierea zonei fierbinți a clasamentului. Rayo este pe locul 14, cu 32 de puncte, în timp ce Elche este pe 17, cu 29 de puncte, cu un punct peste prima echipă aflată pe loc retrogradabil.

Având suportul publicului, dar și avantajul ultimelor rezultate, Rayo este ușor favorită în acest meci. Echipa madrilenă joacă destul de aspectuos, dar reușește să finalizeze cu dificultate. Meciul cu Elche este o bună oportunitate de a se îndepărta de zona retrogradării, cu atât mai mult cu cât oaspeții din această seară nu sunt tocmai în formă, chiar dacă au câștigat cu Mallorca în runda trecută.

PONT: Rayo Vallecano vs Elche – 1X & Sub 4,5 goluri – cota 1.34

Sporting Lisabona vs Santa Clara, alb-verzii încă mai speră la titlu

Sporting Lisabona este pe locul al 2-lea în liga portugheză, la 7 puncte de liderul Porto, dar cu un joc mai puțin disputat, și la egalitate de puncte cu Benfica. „Leii” nu au renunțat încă la lupta pentru titlu, redeschisă după ce la începutul lui martie au învins-o pe Porto cu 1-0. Fotbaliștii antrenați de Rui Borges au câștigat 8 din ultimele 10 meciuri jucate acasă și se prezintă cu un moral excelent după ce s-au calificat în sferturile Champions League în dauna celor de la Bodo/Glimt cu o victorie cu 5-0, după ce în tur pierduseră în Norvegia cu 0-3.

În runda a 28-a din campionat, Sporting va juca pe Estadio Jose Alvalade, de la ora 22:30, cu Santa Clara, echipă aflată pe locul 13 în clasament, la 6 puncte de zona fierbinte a clasamentului. Santa Clara a câștigat în urmă cu 2 etape al doilea meci jucat în deplasare în acest sezon. În meciul tur Sporting s-a impus cu 2-1, iar în Cupa Portugaliei a câștigat cu 3-2, golul victoriei fiind marcat în prelungiri.

PONT: Sporting vs Santa Clara – 1 & Peste 1,5 goluri – cota 1.59

