Situație bizară în România  Au transmis competiția de la începutul sezonului, dar nu vor putea difuza finala! Cine a cumpărat drepturile TV

Finala NBA din acest an dintre San Antonio Spurs și New York Knicks nu va putea fi urmărită de publicul din România pe platforma Antena Play, care a transmis o bună parte din meciurile din acest sezon.

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Ultimul act din acest an este o reeditare a finalei din 1999, atunci când San Antonio s-a impus cu 4-1, acela fiind și primul titlu din istoria echipei.

De ce finala NBA nu va fi transmisă pe Antena Play

Deși a achiziționat drepturile de televizare ale celei mai importante competiții din baschet, Antena Play nu va putea difuza meciurile din finală.

Motivul? Drepturile exclusive pentru finală sunt achiziționate de Prime Video, companie deținută de gigantul Amazon. Astfel, finala va putea fi urmărită doar pe platforma de streaming din SUA, cu comentariu în limba engleză.

„Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul actualului sezon NBA. Conform acordului actual de difuzare, finala NBA din acest an nu face parte din pachetul de drepturi deținut de noi.

În schimb, ne bucurăm să vă anunțăm că finala sezonului viitor va putea fi urmărită pe platforma noastră. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru pasiunea cu care urmăriți baschetul alături de noi!”, a transmis Antena Play.

Cosmin Petrescu: „Prima oară după 16 ani când nu voi comenta finala”

Cosmin Petrescu, cel mai important și experimentat comentator de NBA din România, a postat un mesaj în care a oferit mai multe detalii despre situație:

„Va fi pentru prima oară după 16 ani când nu voi avea șansa de a comenta Finala NBA.

Din păcate, am un anunț neplăcut pentru cei care urmăresc meciurile în AntenaPLAY și își doresc comentariu în limba română.

Finala se vede anul acesta pe Prime Video, deținut de Amazon. Romania nu este un caz special. În majoritatea țărilor se întâmplă aceleași lucru. Niciunul dintre posesorii de drepturi din Franța (care îl are pe Wemby în finală), Germania, Grecia, Brazilia, UK etc nu poate transmite Finala NBA, aceasta fiind exclusiv la Prime. Se poate verifica pe site-ul NBA”.

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