„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul” +17 foto
Gheorghe Hagi
Nationala

„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 11:17
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 11:22
  • Georgia - România 1-1. Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) s-a declarat mulțumit de jocul „tricolorilor” de la Tbilisi, chiar dacă a avut puțin timp la dispoziție pentru a pregăti meciul.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În partida care a marcat revenirea lui Hagi pe banca naționalei, după 25 de ani, România a remizat cu Georgia.

Gazdele au înscris prin Kvilitaia, în minutul 46, după o gafă imensă comisă de portarul Aioani, dar „tricolorii” au egalat nouă minute mai târziu, prin Louis Munteanu.

Munteanu, în formă maximă A marcat un gol pentru România, iar apoi a fost desemnat jucătorul lunii în SUA
Citește și
Munteanu, în formă maximă A marcat un gol pentru România, iar apoi a fost desemnat jucătorul lunii în SUA
Citește mai mult
Munteanu, în formă maximă A marcat un gol pentru România, iar apoi a fost desemnat jucătorul lunii în SUA

Georgia - România 1-1. Gică Hagi: „În 5 zile câte pot să fac?”

La finalul meciului, Gică Hagi a subliniat faptul că a avut puțin timp la dispoziție să pregătească duelul cu Georgia.

„Regele” a făcut o comparație cu Willy Sagnol, selecționerul francez al adversarilor, care se află în funcție din 2021.

„Vor juca cei care au rămas în România (n.r. - în meciul cu Țara Galilor de pe 6 iunie). Uşor, uşor vrem să facem o echipă competitivă. Obiectivul a fost să-i cunosc pe ei, să-mi fac o imagine de ansamblu.

Din septembrie (n.r. în - Liga Națiunilor) trebuie să producem rezultate, victorii. Un mic avantaj a avut Georgia în seara asta (n.r. - marți).

Willy Sagnol are 5 ani (n.r. - pe banca Georgiei), eu am 5 zile, în 5 zile câte pot să fac? Am încercat să fac multe. Sunt mulţumit per total de majoritatea”, a declarat Hagi, conform orangesport.ro.

Selecționerul Gheorghe Hagi (foto: Sport Pictures)
Selecționerul Gheorghe Hagi (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Gheorghe Hagi a fost numit selecționerul României în urmă cu o lună și jumătate, înlocuindu-l pe Mircea Lucescu, care a decedat pe 7 aprilie, după ce s-a confruntat cu o formă rară de leucemie.

FOTO. Prezentarea lui Hagi în funcția de selecționer

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+30 Foto
labels.photo-gallery

Pentru România urmează încă un meci de pregătire, împotriva Țării Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Partida va fi transmisă în direct de Prima TV și va putea fi urmărită, de asemenea, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Începând cu luna septembrie, „tricolorii” vor evolua în Liga Națiunilor, acolo unde se află în grupa 4 din Liga B, alături de Suedia, Polonia și Bosnia.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România 1-1 (amical)
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Citește și

Munteanu, în formă maximă A marcat un gol pentru România, iar apoi a fost desemnat jucătorul lunii în SUA
Stranieri
10:22
Munteanu, în formă maximă A marcat un gol pentru România, iar apoi a fost desemnat jucătorul lunii în SUA
Citește mai mult
Munteanu, în formă maximă A marcat un gol pentru România, iar apoi a fost desemnat jucătorul lunii în SUA
Vedeta lui Chivu, la Real Madrid! „Galacticii” plătesc o sumă infimă pe jucătorul de bază al lui Inter » Ce alte ținte mai au spaniolii
Campionate
09:57
Vedeta lui Chivu, la Real Madrid! „Galacticii” plătesc o sumă infimă pe jucătorul de bază al lui Inter » Ce alte ținte mai au spaniolii
Citește mai mult
Vedeta lui Chivu, la Real Madrid! „Galacticii” plătesc o sumă infimă pe jucătorul de bază al lui Inter » Ce alte ținte mai au spaniolii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
amical echipa nationala a romaniei gica hagi georgia
Știrile zilei din sport
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Stranieri
03.06
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Citește mai mult
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Tenis
03.06
„Decizia retragerii e neschimbată” Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Citește mai mult
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Superliga
03.06
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Citește mai mult
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Tenis
03.06
Liderul mondial, out de la Roland Garros Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider: „Vreau să renunț la tenis!”
Citește mai mult
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:08
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
09:29
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
21:54
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
22:30
„Asta așteptăm” Mihai Stoica, despre oferta pentru Darius Olaru: „Nu e ca în alte cazuri”
„Asta așteptăm” Mihai Stoica, despre oferta pentru Darius Olaru: „Nu e ca în alte cazuri”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Top stiri
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Baschet
03.06
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Citește mai mult
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Superliga
03.06
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Citește mai mult
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Nationala
03.06
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Citește mai mult
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
B365
01.06
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
Citește mai mult
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 49 rapid 19 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
04.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share