„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”

Georgia - România 1-1. Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) s-a declarat mulțumit de jocul „tricolorilor” de la Tbilisi, chiar dacă a avut puțin timp la dispoziție pentru a pregăti meciul.

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În partida care a marcat revenirea lui Hagi pe banca naționalei, după 25 de ani, România a remizat cu Georgia.

Gazdele au înscris prin Kvilitaia, în minutul 46, după o gafă imensă comisă de portarul Aioani, dar „tricolorii” au egalat nouă minute mai târziu, prin Louis Munteanu.

Georgia - România 1-1 . Gică Hagi: „În 5 zile câte pot să fac?”

La finalul meciului, Gică Hagi a subliniat faptul că a avut puțin timp la dispoziție să pregătească duelul cu Georgia.

„Regele” a făcut o comparație cu Willy Sagnol, selecționerul francez al adversarilor, care se află în funcție din 2021.

„Vor juca cei care au rămas în România (n.r. - în meciul cu Țara Galilor de pe 6 iunie). Uşor, uşor vrem să facem o echipă competitivă. Obiectivul a fost să-i cunosc pe ei, să-mi fac o imagine de ansamblu.

Din septembrie (n.r. în - Liga Națiunilor) trebuie să producem rezultate, victorii. Un mic avantaj a avut Georgia în seara asta (n.r. - marți).

Willy Sagnol are 5 ani (n.r. - pe banca Georgiei), eu am 5 zile, în 5 zile câte pot să fac? Am încercat să fac multe. Sunt mulţumit per total de majoritatea”, a declarat Hagi, conform orangesport.ro.

Gheorghe Hagi a fost numit selecționerul României în urmă cu o lună și jumătate, înlocuindu-l pe Mircea Lucescu, care a decedat pe 7 aprilie, după ce s-a confruntat cu o formă rară de leucemie.

FOTO. Prezentarea lui Hagi în funcția de selecționer

Pentru România urmează încă un meci de pregătire, împotriva Țării Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Partida va fi transmisă în direct de Prima TV și va putea fi urmărită, de asemenea, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Începând cu luna septembrie, „tricolorii” vor evolua în Liga Națiunilor, acolo unde se află în grupa 4 din Liga B, alături de Suedia, Polonia și Bosnia.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România 1-1 (amical)

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

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