Stoican, pus la zid Marica nu l-a menajat după ce a fost la un pas să retrogradeze Farul: „N-a câștigat nici cu locul 6 din B!” + Un nou mesaj pentru Gică Popescu +6 foto
Ciprian Marica FOTO: Sport Pictures
Superliga

Stoican, pus la zid Marica nu l-a menajat după ce a fost la un pas să retrogradeze Farul: „N-a câștigat nici cu locul 6 din B!” + Un nou mesaj pentru Gică Popescu

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 19:44
  • Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a vorbit despre mandatul lui Flavius Stoican (49 de ani) la gruparea de la malul Mării Negre și a vorbit și i-a transmis un nou mesaj lui Gică Popescu (58 de ani).
  • Farul Constanța a anunțat marți despărțirea de Flavius Stoican.
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Marica nu a fost de acord cu instalarea lui Flavius Stoican la Farul și a fost foarte deranjat de faptul că Popescu, acționarul majoritar al echipei, nu i-a cerut părerea cu privire la numirea unui nou antrenor.

Marți, Marica a vorbit despre posibilitatea ca Ioan Ovidiu Sabău să preia echipa și a anunțat chiar că este pregătit să se retragă din acționariat, dacă Popescu nu îi va cere și lui părerea.

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Ciprian Marica, despre mandatul lui Stoican la Farul: „A fost o decizie greșită, n-a câștigat niciun meci”

Acționarul majoritar de la Farul a scos în evidență rezultatele slabe înregistrate de Stoican pe banca „alb-albaștrilor”.

„Într-adevăr m-a deranjat decizia numirii lui Flavius Stoican care s-a dovedit a fi una greșită. Stoican n-a câștigat niciun meci la Farul, n-am reușit să învingem o echipă de locul 6 din Liga 2 în dublă manșă.

Da, m-a nemulțumit faptul că nu am discutat pe tema asta. Repet, eu îmi știu poziția, nu aș fi putut să influențez decizia acționariatului majoritar, dar cred că frumos și fair-play ar fi să discuți cu partenerii tăi, mici, mari, cum sunt în afacerea respectivă”, a spus Marica, potrivit sport.ro.

7 meciuri
a rezistat Flavius Stoican pe banca Farului

Sub conducerea lui Stoican, cel care l-a înlocuit pe Ianis Zicu în aprilie, Farul nu a înregistrat nicio victorie:

  • 2-3 cu FCSB
  • 0-0 cu UTA Arad
  • 1-1 cu FC Botoșani
  • 2-3 cu Oțelul
  • 0-1 cu Metaloglobus
  • 3-3 cu Chindia
  • 1-1 cu Chindia la finalul prelungirilor

Ciprian Marica, un nou mesaj pentru Gică Popescu: „E clar că avem o problemă”

Marica a vorbit din nou despre Gică Popescu, cel care nu l-a consultat în momentul numirii lui Stoican la Farul:

„A fost o decizie a lui. S-a întâmplat o dată, se poate întâmpla. Problema e să nu se perpetueze și să nu fie o chestie de neîncredere, că atunci m-aș simți cu adevărat jignit.

Adică dacă nu are încredere Gică Popescu în mine și ascunde lucruri sau sunt lucruri de care eu, acționar fiind, sunt privat, atunci clar că avem o problemă”.

FOTO. Imagini de la barajul dintre Farul și Chindia Târgoviște

Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (4).jpg
Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (4).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (1).jpg Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (2).jpg Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (3).jpg Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (4).jpg Farul Constanța - Chindia Târgoviște, manșa secundă a barajului FOTO Sportpictures (5).jpg
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