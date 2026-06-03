Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Aryna Sabalenka FOTO: IMAGO
Tenis

Liderul mondial, out de la Roland Garros Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider: „Vreau să renunț la tenis!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 18:32
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 18:32
  • Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) a fost eliminată în sferturi la Roland Garros, după ce a pierdut duelul cu Diana Shnaider (22 de ani, #23 WTA), scor 6-3, 5-7, 0-6.
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Sabalenka lupta pentru a treia calificare în semifinalele turneului de la Paris, în timp ce Shnaider bifase deja cel mai bun parcurs al său la un turneu de Grand Slam.

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Aryna Sabalenka, eliminare surprinzătoare în sferturi la Roland Garros

Startul meciului a fost unul echilibrat, primele două game-uri fiind cu adevărat disputate. Ulterior, experiența liderului mondial s-a văzut, Sabalenka reușind să se desprindă la 5-1.

Shnaider a salvat apoi două mingi de set și a redus diferența la 5-3, fiind foarte aproape de a reintra în joc. Sabalenka a închis însă primul set, impunându-se cu 6-3.

Liderul clasamentului mondial a început foarte bine și al doilea set și a făcut break chiar din primul game. La 3-1 a reușit un nou break, fiind în acel moment foarte aproape de calificarea în penultimul act al competiției.

Totuși, la 4-1, jocul Arynei s-a schimbat complet, iar ce a urmat apoi a fost o adevărată avalanșă a Dianei Shnaider. Rusoaica a profitat de câteva greșeli ale liderei WTA și a câștigat setul cu 7-5.

Setul decisiv a reprezentat un adevărat dezastru pentru Aryna Sabalenla. Shnaider a dominat categoric, profitând și de numeroase greșeli ale adversarei, și a reușit să se impună cu un sec 6-0.

La conferința de presă, Sabalenka a apărut descumpănită: „Nu mă pot gândi la nimic, nu simt nicio emoție. Vreau să renunța la tenis acum. Vedem ce va urma în zilele următoare. Sper să-mi pot reveni mental”.

În semifinalele de la Roland Garros, Diana Shnaider o va întâlni pe Maja Chawalinska, marea surpriză a turneului. În cealaltă semifinală se vor întâlni Marta Kostyuk și Mirra Andreeva.

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