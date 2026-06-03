Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”

Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) a fost eliminată în sferturi la Roland Garros, după ce a pierdut duelul cu Diana Shnaider (22 de ani, #23 WTA), scor 6-3, 5-7, 0-6.

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Sabalenka lupta pentru a treia calificare în semifinalele turneului de la Paris, în timp ce Shnaider bifase deja cel mai bun parcurs al său la un turneu de Grand Slam.

Aryna Sabalenka, eliminare surprinzătoare în sferturi la Roland Garros

Startul meciului a fost unul echilibrat, primele două game-uri fiind cu adevărat disputate. Ulterior, experiența liderului mondial s-a văzut, Sabalenka reușind să se desprindă la 5-1.

Shnaider a salvat apoi două mingi de set și a redus diferența la 5-3, fiind foarte aproape de a reintra în joc. Sabalenka a închis însă primul set, impunându-se cu 6-3.

Liderul clasamentului mondial a început foarte bine și al doilea set și a făcut break chiar din primul game. La 3-1 a reușit un nou break, fiind în acel moment foarte aproape de calificarea în penultimul act al competiției.

Totuși, la 4-1, jocul Arynei s-a schimbat complet, iar ce a urmat apoi a fost o adevărată avalanșă a Dianei Shnaider. Rusoaica a profitat de câteva greșeli ale liderei WTA și a câștigat setul cu 7-5.

Setul decisiv a reprezentat un adevărat dezastru pentru Aryna Sabalenla. Shnaider a dominat categoric, profitând și de numeroase greșeli ale adversarei, și a reușit să se impună cu un sec 6-0.

La conferința de presă, Sabalenka a apărut descumpănită: „Nu mă pot gândi la nimic, nu simt nicio emoție. Vreau să renunța la tenis acum. Vedem ce va urma în zilele următoare. Sper să-mi pot reveni mental”.

În semifinalele de la Roland Garros, Diana Shnaider o va întâlni pe Maja Chawalinska, marea surpriză a turneului. În cealaltă semifinală se vor întâlni Marta Kostyuk și Mirra Andreeva.

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