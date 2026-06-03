Munteanu, în formă maximă A marcat un gol pentru România, iar apoi a fost desemnat jucătorul lunii în SUA +17 foto
Louis Munteanu. Foto: Facebook / DC United
Stranieri

Munteanu, în formă maximă A marcat un gol pentru România, iar apoi a fost desemnat jucătorul lunii în SUA

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 10:22
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 10:22
  • Louis Munteanu (23 de ani) a fost desemnat jucătorul lunii mai la D.C. United, după perioada bună petrecută în tricoul formației din MLS.
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Munteanu a făcut pasul spre MLS după perioada petrecută la CFR Cluj. În sezonul 2024-2025, atacantul a fost golgheterul Ligii 1, cu 23 de goluri, și a marcat inclusiv în finala Cupei României, câștigată de ardeleni cu 3-2 în fața celor de la Hermannstadt.

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Louis Munteanu, desemnat jucătorul lunii mai la D.C. United

Clubul american a anunțat pe rețelele sociale că luna mai „i-a aparținut lui Louis”.

Louis Munteanu s-a aflat pe lista nominalizaților pentru premiul de jucătorul lunii, alături de Lucas Bartlett și Kye Rowles

După un început dificil la D.C. United, Louis Munteanu a început să își facă tot mai simțită prezența în atac.

Românul are 11 meciuri, 5 goluri și un assist în actualul sezon din MLS.

În luna mai, Louis Munteanu a jucat 5 meciuri pentru D.C. United, toate ca atacant central, și a bifat 432 de minute. Tot în această perioadă au venit 4 dintre golurile marcate de român în actualul sezon.

Evoluții lui Louis Munteanu pentru D.C. United în luna mai:

  • New York City - D.C. United 0-2: două goluri marcate
  • Nashville - D.C. United 2-2: un gol marcat
  • D.C. United - Chicago 1-3: un gol marcat
  • D.C. United - St. Louis City 1-1: titular și integralist
  • D.C. United - Montreal 4-4: titular și integralist

Forma bună de la echipa de club s-a văzut și la națională. Louis Munteanu a marcat pentru România în amicalul cu Georgia, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)
Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
+17 Foto
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Georgia a deschis scorul prin Giorgi Kvilitaia, în minutul 46, iar atacantul român a egalat în minutul 55, după o pasă a lui Vladimir Screciu. 

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