Louis Munteanu (23 de ani) a fost desemnat jucătorul lunii mai la D.C. United, după perioada bună petrecută în tricoul formației din MLS.

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Munteanu a făcut pasul spre MLS după perioada petrecută la CFR Cluj. În sezonul 2024-2025, atacantul a fost golgheterul Ligii 1, cu 23 de goluri, și a marcat inclusiv în finala Cupei României, câștigată de ardeleni cu 3-2 în fața celor de la Hermannstadt.

Louis Munteanu, desemnat jucătorul lunii mai la D.C. United

Clubul american a anunțat pe rețelele sociale că luna mai „i-a aparținut lui Louis”.

Louis Munteanu s-a aflat pe lista nominalizaților pentru premiul de jucătorul lunii, alături de Lucas Bartlett și Kye Rowles

După un început dificil la D.C. United, Louis Munteanu a început să își facă tot mai simțită prezența în atac.

Românul are 11 meciuri, 5 goluri și un assist în actualul sezon din MLS.

În luna mai, Louis Munteanu a jucat 5 meciuri pentru D.C. United, toate ca atacant central, și a bifat 432 de minute. Tot în această perioadă au venit 4 dintre golurile marcate de român în actualul sezon.

Evoluții lui Louis Munteanu pentru D.C. United în luna mai:

New York City - D.C. United 0-2: două goluri marcate

Nashville - D.C. United 2-2: un gol marcat

D.C. United - Chicago 1-3: un gol marcat

D.C. United - St. Louis City 1-1: titular și integralist

D.C. United - Montreal 4-4: titular și integralist

Forma bună de la echipa de club s-a văzut și la națională. Louis Munteanu a marcat pentru România în amicalul cu Georgia, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Georgia a deschis scorul prin Giorgi Kvilitaia, în minutul 46, iar atacantul român a egalat în minutul 55, după o pasă a lui Vladimir Screciu.

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