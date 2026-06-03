„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă +6 foto
Sorana Cîrstea FOTO: IMAGO
Tenis

„Decizia retragerii e neschimbată” Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 19:50
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a revenit în România, după ce a fost eliminată de la Roland Garros în faza sferturilor.
  • Românca a fost învinsă de Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA), scor 0-6, 3-6.
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După ce a obținut rezultate excelente în acest an, Sorana a vorbit despre posibilitatea de a-și amâna retragerea, planurile sale de viitor, dar și problemele cu care se confruntă sportul românesc.

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Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Decizia retragerii e neschimbată”

Sosită pe aeroportul „Henri Coandă”, Cîrstea a fost aplaudată de cei prezenți, iar apoi a vorbit cu jurnaliștii aflați la fața locului.

„În sferturi am avut o zi nefastă, iar Mirra a jucat excelent. Un sezon de zgură foarte frumos, sunt împlinită. În momentul de față suntem abia în mai, vom vedea cum va decurge anul.

Decizia asupra retragerii e neschimbată momentan. Nu vreau să mă gândesc la asta, vreau să mă bucur de fiecare turneu, să merg pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an.

Decizia de a mă retrage a fost personală. Momentan nu vreau să spun motivele. Tot ce pot să spun este că îmi doream o familie și cred că e ceva normal pentru cineva la vârsta mea.

Nu știu ce se va întâmpla anul acesta. Momentan este peste așteptări. În general, în viață, cu cât încerci să plănuiești mai mult, cu atât viața te surprinde mai mult. Voi încerca să mă las dusă de val și vom vedea unde vom ajunge.

Am lăsat o portiță, este normal prin modul în care joc. E logic să las o portiță (n.r. - promisiunea că va amâna retragerea dacă va câștiga un turneu de Grand Slam în acest sezon), având în vedere cum merg lucrurile”, a declarat Sorana, potrivit gsp.ro.

Eu fac lucrurile la fel, sunt la fel de disciplinată, de profesionistă, muncesc la fel de mult și poate în subconștient sunt relaxată. Încerc să fac lucrurile la fel și am ambiție. Acum începe sezonul de iarbă. Săptămâna viitoare voi la Queen's, apoi la Berlin 500, Hamburg și Wimbledon. Am aceeași echipă, fac lucrurile la fel, muncesc la fel de mult. Ceea ce este diferit față de anii precedenți este constanța. Asta face ca rezultatele să fie mai frecvente. Mai avem până la top 10. Nu am obiective de clasament, ci să îmbunătățesc jocul Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea: „Mi-aș dori ca Mirra să câștige”

Întrebată despre favorita sa la câștigarea turneului de la Paris, aceasta a spus că o va susține pe tânăra Andreeva, chiar cea care a eliminat-o în faza sferturilor.

„Mi-aș dori ca Mirra să câștige. Este o fată extraordinară. Joacă cel mai bun tenis pe zgură. Am simțit-o extrem de solidă și puternică. M-aș bucura enorm să câștige. Nimeni nu este de nebătut, mai ales la acest nivel.

A fost jucătoarea mai bună. Condițiile au fost lente, nu am reușit să mă adaptez, să intru destul în teren. M-a dominat în multe aspecte și a fost clar jucătoarea mai bună”, a mai spus Sorana.

FOTO: Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva în sferturi la Roland Garros

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
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Sorana Cîrstea: „Mă îngrijorează că nu vine nimeni din urmă”

În finalul discursului său, Sorana a vorbit și despre problemele cu care se confruntă sportul românesc în ultimii ani:

„Mesajul meu pentru cei din generația tânără este să muncească, să fie serioși, disciplinați. Să se concentreze pe carieră pentru că merită. Toate aceste lucruri sunt extrem de frumoase.

Nu îmi place să vorbesc de bani sau investiții. Momentan mă concentrez pe tenis, pe partea financiară vom vedea după.

Mă îngrijorează că nu vine nimeni din urmă, nu numai la tenis, ci din sport în general. E criză în toată sporturile, nu mai e sport de masă. E complicat să faci sport de performanță pentru părinți și din punct de vedere logistic. Nu pot trece ușor peste asta.

Sper cu aceste performanțe să ambiționez copii și să își dorească să facă sport. Emoțiile din sport sunt speciale și nu ți le poate oferi nimic din viața cotidiană.

Nu aș vrea să intru în subiecte complicate, știu că sunt sportivi neplătiți. Tenisul este privilegiat și se plătește. Alte sporturi nu sunt plătite la fel de bine. Îmi doresc ca aceste lucruri să se schimbe”.

Parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros. Câți bani a câștigat

Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță înregistrată la turneele de Grand Slam. Mai ajunsese în sferturi la Roland Garros 2009 și US Open 2023.

Sportiva din Târgoviște câștigase cu 2-0 la seturi primele meciuri disputate pe zgura pariziană. Dar Andreeva a fost prea puternică:

  • Turul I: 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova (17 ani, #623 WTA)
  • Turul II: 6-3, 6-0 cu Eva Lys (24 de ani, #81 WTA)
  • Turul III: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA)
  • „Optimi”: 6-3, 7-6(4) cu Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA)
  • „Sferturi”: 0-6, 3-6 cu Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA).
470.000 de euro
a câștigat Sorana Cîrstea la Roland Garros

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