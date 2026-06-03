Liverpool are antrenor! Clubul englez a ajuns la un acord. Va avea primul tehnician spaniol după 16 ani
Steagul roșu al antrenorilor intrați în legenda lui Liverpool. Și un spaniol printre ei: Rafa Benitez (al doilea din dreapta). După 16 ani, vine alt iberic. Foto: Imago
Campionate

Liverpool are antrenor! Clubul englez a ajuns la un acord. Va avea primul tehnician spaniol după 16 ani

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 11:16
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 11:16
  • Andoni Iraola va aniversa 44 de ani ca antrenor al lui Liverpool, pe 22 iunie. Despărțit de revelația Bournemouth, bascul are acord pe Anfield Road.
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Liverpool știe ce antrenor va avea. Pe 30 mai, l-a demis pe Arne Slot după doi ani pe Anfield Road.

În această săptămână, clubul va oficializa noul tehnician. Tot un spaniol, la 16 ani de la despărțirea de precedentul.

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Înaintea lui Iraola, Liverpool l-a avut pe Benitez

Pe 3 iunie 2010, madrilenul Rafa Benitez părăsea echipa cu numai patru trofee în șase sezoane, dar unul a rămas în istorie pentru cea mai surprinzătoare finală a Ligii Campionilor:

Rafa Benitez a fost șase ani antrenorul lui Liverpool. Foto: Imago Rafa Benitez a fost șase ani antrenorul lui Liverpool. Foto: Imago
Rafa Benitez a fost șase ani antrenorul lui Liverpool. Foto: Imago
  • 25 mai 2005, Milan - Liverpool. 3-0 la pauză, 3-3 după 90 și 120 de minute, 2-3 la penaltyuri! Al 5-lea din cele șase trofee CCE/Champions League ale „cormoranilor”. 

Pentru acea cupă, Benitez apare pe steagul antrenorilor-simbol „The Reds”: Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish, Benitez și Jurgen Klopp.

Iraola, 2 ani la Liverpool. Prima sa experiență în Liga Campionilor

Pe 3 iunie 2026, bascul Andoni Iraola are acord cu Liverpool pentru un contract valabil până în vara lui 2028.

A plecat olandezul Arne Slot (stânga), vine spaniolul Andoni Iraola (dreapta). Foto: Imago A plecat olandezul Arne Slot (stânga), vine spaniolul Andoni Iraola (dreapta). Foto: Imago
A plecat olandezul Arne Slot (stânga), vine spaniolul Andoni Iraola (dreapta). Foto: Imago

După trei stagiuni la Bournemouth, transformând-o într-o revelație în Premier League (locul 6 în 2025-2026), ibericul va aniversa 44 de ani în universul roșu, pe 22 iunie.

Se pregătește de prima sa experiență în Liga Campionilor.

Andoni Iraola este printre cei mai buni antrenori din Premier League. Foto: Imago Andoni Iraola este printre cei mai buni antrenori din Premier League. Foto: Imago
Andoni Iraola este printre cei mai buni antrenori din Premier League. Foto: Imago

Vine cu tot stafful avut la precedenta echipă:

  • Asistenții Tommy Elphick și Shaun Cooper.
  • Preparatorul fizic Pablo de la Torre.
  • Analistul Tom Webber. 
127 de meciuri
a disputat Andoni Iraola cu Bournemouth: 47 de victorii, 40 de egaluri, 40 de înfrângeri

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