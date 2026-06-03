Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1 +5 foto
Arena Națională
Superliga

Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 11:49
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 11:56
  • Arena Națională nu va putea găzdui meciuri în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1, 17-19 iulie.
  • În acea perioadă, cel mai mare stadion al țării va fi gazda festivalului caritabil Bucharest Town Charity Run 2026.
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În luna mai a acestui, pe Arena Națională au avut loc trei concerte: Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai).

FCSB și Dinamo au fost cele mai afectate, fiind nevoite să joace meciurile de pe teren propriu pe stadionul Steaua, respectiv „Arcul de Triumf”.

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Arena Națională, indisponibilă în prima etapă a noului sezon din Liga 1

În weekendul în care începe noul sezon din Superliga, 17-19 iulie, pe Arena Națională va avea loc festivalul caritabil Bucharest Town Charity Run 2026.

Acest eveniment este dedicat comunității moto, muzicii live și solidarității, iar toate încasările din bilete vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente medicale esențiale pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.

În cadrul celor trei zile de festival vor avea loc concerte live, parade moto, activări pentru public și experiențe dedicate întregii familii.

Line-up-ul ediţiei 2026:

  • Ziua 1 – 17 iulie 2026: Dirty Shirt, Cozmetic, Talisman, ZOB, Alex & The Fat Penguins
  • Ziua 2 – 18 iulie 2026: Paraziţii, Dan Gerosu, Cabron, Macanache, C.R.B.L.
  • Ziua 3 – 19 iulie 2026: Cargo, Jurjak, Anton, Natalia Bendre, Phoenix

Mirela Caracote, managerul ONG-ului „Oferă în Dar un Zâmbet”, a vorbit despre impactul festivalului:

„Din fondurile strânse putem achiziţiona echipamente şi aparatură necesare tratamentelor. Când reuşeşti să dotezi o secţie, nu ajuţi un singur copil, ci pe toţi cei care ajung acolo, pe termen lung.

Spitalizarea, izolarea şi tratamentele îşi pun amprenta nu doar fizic, ci şi emoţional. În acest context, orice gest contează şi poate aduce un plus de normalitate”, a declarat aceasta, conform news.ro.

FCSB și Dinamo, blocate să intre pe stadion până în august?

Arena Națională are șanse mari să rămână închisă pentru fotbal până în a doua jumătate a lunii august. Acest scenariu sumbru e valabil pentru FCSB și Dinamo în ciuda faptului că recent cele două cluburi primiseră o veste foarte bună, anularea Festivalului KAPITAL, programat să se desfășoare în perioada 3-5 iulie.

FCSB și Dinamo sperau astfel ca Primăria să înlocuiască gazonul deteriorat după concertele din luna mai (Metallica, Max Korzh și Iron Maiden) pe parcursul lunii iunie, iar arena să poată fi folosită încă din prima etapă a noului campionat, programată în weekend-ul 17-18 iulie.

De fapt, cele două cluburi se află în fața unei situații extrem de neconvenabile: stadionul să rămână închis pentru fotbal până cel mai devreme în a doua jumătate a lunii august.

Motivul e reprezentat de un nou concert, pe care Primăria are în plan să-l organizeze pe Arenă: e vorba despre rapper-ul american Kanye West, iar data antamată în calendar ar fi 25 iulie.

Totuși, Primăria nu a făcut nici un anunț oficial privind concertul lui Kanye West. Motivul? Nu s-a semnat încă nici un contract. Pretențiile artistului american sunt foarte ridicate și încă se negociază.

FOTO: Arena Națională după concertul lui Max Korzh

Arena Națională după concertul lui Max Korzh FOTO Primăria Municipiului București
Arena Națională după concertul lui Max Korzh FOTO Primăria Municipiului București

Galerie foto (5 imagini)

Arena Națională după concertul lui Max Korzh FOTO Primăria Municipiului București Arena Națională după concertul lui Max Korzh FOTO Primăria Municipiului București Arena Națională după concertul lui Max Korzh FOTO Primăria Municipiului București Arena Națională după concertul lui Max Korzh FOTO Primăria Municipiului București Arena Națională după concertul lui Max Korzh FOTO Primăria Municipiului București
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Firma care se ocupă de gazon știe că trebuie să-l schimbe în august

Tocmai pentru că are în plan și organizarea acestui eveniment la final de iulie, Primăria Capitalei a informat firma care se ocupă de gazonul Arenei Naționale că înlocuirea suprafeței de joc actuale ar trebui să se realizeze abia în luna august.

Motiv pentru care comanda pentru aducerea gazonului a fost programată pentru atunci, iar cu tot cu montarea lui, cel mai devreme, s-ar putea juca fotbal abia începând cu jumătatea lui august.

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