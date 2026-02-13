Biletul Zilei XBets.ro vineri, 13 februarie 2026 – 3 meciuri pentru cota 6.14
Biletul Zilei XBets.ro vineri, 13 februarie 2026 – 3 meciuri pentru cota 6.14

alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 10:41
  • Se spune că vineri 13 este o zi a ghinionului, dar astăzi sperăm să infirmăm acest mit cu un bilet în cota 6.14 pentru care am ales selecții din meciurile Borussia Dortmund – Mainz, Pisa – AC Milan și Petrolul Ploiești – FC Argeș.

Am plasat biletul multiplu la Betano pentru cota finală 6.14. Dacă predicțiile noastre sunt corecte, pentru un pariu cu miza de 100 de lei vom obține un câștig de 614 de lei, din care 514 de lei profit.

MeciPronosticCotă
Dortmund vs Mainz1 solist1.60
Pisa vs AC Milan2 solist1.62
Petrolul vs FC ArgeșX2 și peste 1,5 goluri2.37

Petrolul vs FC Argeș – piteștenii vor revanșa

Primul meci de pe Biletul Zilei 13 februarie va începe la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești unde Petrolul va primi vizita celor de la FC Argeș. Aflați într-o formă mult mai bună, oaspeții vor revanșa, după ce în tur au pierdut la Mioveni cu 0-1. Cele două echipe s-a întâlnit de 64 de ori în campionat. Argeșenii au un bilanț mai bun, cu 24 de victorii. Petrolul a câștigat de 22 de ori, iar 18 meciuri s-au terminat la egalitate.

În această seară se vor înfrunta echipa cu cea mai slabă ofensivă (Petrolul, cu 19 goluri marcate) cu cea mai bună echipă de contraatac (FC Argeș , cu 14 goluri). De altfel, oaspeții sunt favoriți și dacă ținem cont de forma de moment. Ploieștenii au câștigat un singur meci din ultimele 8 jucate în campionat, în timp ce oaspeții, deși cu rezultate oscilante, speră la Play-off. Cu 4 meciuri rămase de jucat, Argeșul este pe 4 în clasament cu 43 de puncte.

PONT: Petrolul vs FC Argeș: X2 și peste 1,5 goluri – cota 2.37

Dortmund vs Mainz – continuă gazdele seria pozitivă?

Borussia Dortmund și Main ne oferă ce-a de-a doua selecție pentru Biletul Zilei XBets.ro. Meciul se va disputa pe Signal Iduna Park din Dortmund, cu începere de la ora 21:30. Cele două echipe sunt într-un moment foarte bun și promit un meci spectaculos.

Cu victoria obținută în ultimele minute din etapa precedentă, Dortmund a legat o serie cu 14 meciuri fără înfrângere, dintre care 10 victorii. Galben-negrii s-au apropiat la 6 puncte de liderul Bayern care începe să simtă presiunea. Chiar dacă Mainz a câștigat 4 din ultimele 5 meciuri și a ieșit din zona retrogradării, Dortmund este marea favorită a acestui meci. Jucătorii antrenați de croatul Niko Kovac au primit doar 8 goluri în cele 10 meciuri jucate acasă, iar în 6 dintre ele au păstrat poarta intactă.

PONT: Dortmund vs Mainz: 1 solist – cota 1.60

Biletul Zilei XBets.ro vineri, 13 februarie 2026 – 3 meciuri pentru cota 6.14 Biletul Zilei XBets.ro vineri, 13 februarie 2026 – 3 meciuri pentru cota 6.14

Pisa vs AC Milan – Rossonerii în urmărirea concitadinei Inter

Milan este pe locul 2 în Serie A, la 8 puncte de liderul Inter, dar cu un meci mai puțin disputat și este alegerea noastră pentru Biletul Zilei XBets.ro – vineri, 13 februarie. Astăzi, de la ora 21:45, milanezii vor juca în deplasare cu Pisa, echipă aflată pe penultimul loc, cu doar 15 puncte strânse în 24 de meciuri. Cu un nou antrenor pe bancă, Oscar Hiljemark, Pisa nu a reușit să întrerupă seria negativă prin care trece. Echipa nu a câștigat de 13 meciuri și a pierdut 5 din ultimele 6 meciuri jucate acasă.

Milan se prezintă la acest meci după o victorie cu 3-0 cu Bologna, o echipă cu potențial, dar foarte capricioasă. Echipa antrenată de Massimiliano Allegri nu își mai permite să facă cadouri. Milan este singura echipă care nu a pierdut în meciurile jucate în deplasare în acest sezon de Serie A, dar în ultimele 6 meciuri a remizat cu 3 dintre echipele din subsolul clasamentului. Totuși, Rafa Leao și compania sunt marii favoriți în acest meci.

PONT: Pisa vs Milan: 2 solist – cota 1.62

Vezi si alte ponturi pariuri oferite de portalul de specialitate Xbets.ro pentru meciuri fotbal azi!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

