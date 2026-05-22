Biletul Zilei XBets.ro Vineri, 22.05.2026 – cota 3.44 din Serie A și Liga 1

În acest weekend se joacă ultima etapă din campionatele de top ale Europei.

Balul este deschis de meciurile Fiorentina vs Atalanta, din Serie A, și CFR Cluj vs FC Argeș, din Liga 1.

Cele două evenimente furnizează selecțiile pentru Biletul Zilei XBets.ro din 22 mai 2026.

Biletul Zilei XBets.ro – vineri, 22.05.2026

Meci Pronostic Cotă CFR Cluj vs FC Argeș GG (ambele marchează) 2.15 Fiorentina vs Atalanta X2 & Atalanta – peste 0,5 goluri 1.60

CFR Cluj vs FC Argeș – ultimul meci pentru Ciprian Deac

În ultimul meci al sezonului 2025/2026, CFR Cluj primește vizita celor de la FC Argeș. Fără să greșim prea mult, putem spune că meciul este unul de vacanță. Indiferent de rezultat, echipa din Gruia va termina campionatul pe locul al 3-lea și va merge în calificările pentru Conference League. FC Argeș este ultima în clasament și, în cazul unei victorii, o poate depăși pe Rapid, urcând pe locul al 5-lea.

În aceste condiții, evenimentul serii va fi retragerea veteranului Ciprian Deac. Ajuns la 40 de ani, acesta a jucat de 511 ori pentru CFR Cluj. În cei 20 de ani petrecuți în Gruia el a câștigat 7 titluri de campion și alte 7 trofee.

Deac a fost un jucător prolific, cu 211 contribuții la golurile clujenilor (90 de goluri și 121 de pase decisive). În această atmosferă festivă, marcată totuși de divergențele dintre antrenorul Daniel Pancu și conducerea CFR, fanii fotbalului așteaptă un meci deschis, în care spectacolul va fi încununat cu goluri.

PONT: CFR Cluj vs FC Argeș – GG (ambele marchează) – cota 2.15

Fiorentina vs Atalanta – finalul unui sezon plin de dezamăgiri pentru cele două echipe

Cel mai probabil, Fiorentina și Atalanta vor să uite cât mai repede acest sezon. O obișnuită a competițiilor europene (finalistă Conference League în 2023 și 2024), Fiorentina s-a zbătut tot sezonul să scape din zona mișcătoare a clasamentului. Victoria din ultima rundă pe terenul lui Juventus garantează prezența echipei viola și în viitorul sezon din Serie A.

La rândul său, Atalanta era obișnuită să joace în Champions League, dar în acest sezon trebuie să se mulțumească cu locul 7 și participarea în calificările Conference League.

Partida dintre cele două se va juca pe Artemio Franchi de la ora 21:45. Gazdele vor încerca să își ia la revedere de la publicul care le-a susținut tot sezonul cu o victorie. Fiorentina este neînvinsă pe propriul teren din februarie (3 victorii și 4 remize). Totuși, fotbaliștii antrenați de Paolo Vanoli nu au învins echipe din top 8 Serie A.

Atalanta traversează o perioadă mai puțin fastă, cu o singură victorie în ultimele 7 etape (2 remize și 4 înfrângeri). Echipa antrenată de Raffaele Palladino nu mai este la fel de productivă ca în sezoanele anterioare. Totuși, La Dea a reușit să marcheze în 7 din ultimele 10 meciuri și va încerca să termine sezonul într-o notă optimistă, cu atât mai mult cu cât gazdele ar putea fi lipsite de aportul celui mai bun jucător, Moise Kean.

PONT: Fiorentina vs Atalanta – X2 & Atalanta marchează – cota 1.60.

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment.

