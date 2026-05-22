CFR Cluj - FC Argeș 1-1 FOTO: Remiză în Gruia, la ultimul meci al carieri pentru Ciprian Deac. Piteștenii încheie play-off-ul pe ultimul loc

CFR Cluj - FC Argeș 1-1. Piteștenii au obținut doar un egal în ultima etapă și vor încheia play-off-ul pe ultima poziție.

Partida de vineri seară nu a avut o miză reală pentru CFR Cluj, care avea locul 3 deja asigurat, iar atenția s-a concentrat mai mult pe retragerea lui Ciprian Deac.

Cele două formații nu au reușit să pună foarte mult pericol la cele două porți în prima repriză, scenografia fanilor din minutul 10, dedicată lui Deac, fiind momentul care a ieșit cel mai mult în evidență.

În partea secundă au început să apară și ocaziile mai mari, însă reușitele au venit abia spre finalul întâlnirii.

Yanis Pîrvu a deschis scorul în minutul 80, cu un șut superb sub transversală, iar Fică a restabilit egalitatea după doar 6 minute, cu un gol norocos, în urma unui șut deviat, de la marginea careului.

Ciprian Deac a fost schimbat în minutul 83, în aplauzele publicului, părăsind terenul în lacrimi la ultimul său meci oficial.

Au marcat: Fică (86) / Pîrvu (80)

Final de meci.

Min. 86 - Gol CFR Cluj! Fică restabilește egalitatea cu un șut deviat, de la marginea careului.

Min. 83 - Deac este înlocuit de Cordea și părăsește terenul în lacrimi, îmbrățișat de colegi și în uralele publicului.

Min. 82 - Deac trimite mingea în poartă cu un lob spectaculos, dar acesta se afla într-o poziție de ofsaid.

Min. 80 - Gol FC Argeș! Yanis Pîrvu trimite un șut imparabil din aproximativ 12 metri, mingea lovește transversală și intră în poartă, fără șanse pentru Gal.

Min. 76 - Galben pentru Brobbey.

Min. 73 - Aliev primește o pasă foarte bună pe partea stângă, pătrunde în careu, însă șutul său este blocat cu ușurință de apărarea argeșeană.

Min. 68 - Galben pentru Sadriu.

Min. 64 - Ies Emmers și Matos, intră Seto și Brobbey.

Min. 61 - Trei schimbări la CFR. Ies Sfaiț, Zahovic și Păun, intră Biliboc, Aliev și Korenica.

Min. 52 - Iese Idowu, intră Pîrvu.

Min. 46 - Sfaiț trimite un șut foarte bun, cu pământul, însă Straton are o intervenție incredibilă și păstrează scorul neschimbat.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză la Cluj.

Min. 42 - Ocazie imensă pentru CFR! Perianu trimite puternic din 11 metri, însă șutul său este deviat în transversală de Sadriu.

Min. 32 - Deac a primit o pasă cu capul din partea lui Fică, șutul său s-a dus mult pe lângă, însă poziția sa era oricum în afara jocului.

Min. 31 - Galben pentru Sierra.

Min. 13 - Deac acuză câteva dureri, însă a primit îngrijiri medicale și a putut continua jocul.

Min. 12 - Idowu trimite un șut slab din afara careului, care este reținut fără probleme de Gal.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

CFR Cluj: Gal - Kun, Ilie, Huja, Abeid - Fică, Perianu - Șfaiț, Deac, Păun - Zahovic

Rezerve: Vâlceanu, Aliev, Biliboc, Braun, Camora, Cordea, Djokovic, Gligor, Keita, Korenica, Muhar, Sinyan

Vâlceanu, Aliev, Biliboc, Braun, Camora, Cordea, Djokovic, Gligor, Keita, Korenica, Muhar, Sinyan Antrenor: Daniel Pancu

FC Argeș: Straton - Tudose, Garutti, Sadriu - Oancea, Emmers, Sierra, Rață, Rădescu - Idowu, Matos

Rezerve: Căbuz, Crăciun, Blagaic, Borța, Briceag, Brobbey, Marin, Moldovan, Pîrvu, Seto, Tofan

Căbuz, Crăciun, Blagaic, Borța, Briceag, Brobbey, Marin, Moldovan, Pîrvu, Seto, Tofan Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Arbitru: Horia Mladinovici, Asistenți: Mihăiță Necula, Bianca Florea, Arbitru VAR: Cludiu Marcu, Asistent VAR: Iulian Dima

Daniel Pancu: „Sunt șanse să fie ultimul meu meci pe bancă aici”

La conferința de presă dinaintea meciului cu FC Argeș, fostul atacant nu a exclus ca meciul cu piteștenii să fie ultimul său meci pe banca formației din Gruia.

„Nu am nicio știre nici despre Rapid, nici despre nimeni. Ne bucurăm de Ciprian Deac și pentru parcursul meu aici, pentru că, da, sunt șanse să fie ultimul meci pe banca CFR-ului. Nu ascund lucrul acesta .

Atâta timp cât nu este absolut nimic sigur mâine (n.r. vineri) ne bucurăm de un an reușit, care putea, la cum arată echipa acum, dacă ar mai fi fost câteva etape, să fie maxim de reușit, adică să fim campioni.

Dar să nu-l supărăm pe Dumnezeu, ne-am atins obiectivul”, a declarat Daniel Pancu.

Bogdan Andone: „Vom merge la Cluj să câștigăm”

Chiar dacă adversara și-a asigurat deja locul 3, Andone a transmis că echipa sa va trata partida la fel de serios ca toate celelalte jocuri din acest sezon.

„Vom merge la Cluj să abordăm jocul cum le-am pregătit pe toate, să încercăm să câştigăm jocul.

Cred că toată lumea din club şi din cadrul echipei este concentrată pentru acest meci și vom face tot posibilul să terminăm play-off-ul aşa cum I-am început, cu o victorie în deplasare.”, a declarat Andone, citat de argeș-sport.ro.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova - campioană 🏆 9 49 2 U Cluj - preliminarii Europa League ⤴️ 9 45 3 CFR Cluj - preliminarii Conference League ⤴️ 9 42* 4 Dinamo - baraj pentru Conference League↔️ 9 38 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire

