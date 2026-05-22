Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre momentul în care Ciprian Deac (40 de ani) ar fi putut ajunge la FCSB.

Veteranul celor de la CFR Cluj și-a anunțat retragerea la finalul acestui sezon, însă viitorul său ar fi putut arăta diferit, dacă în urmă cu aproape 10 ani s-ar fi concretizat transferul la FCSB.

Mihai Stoica: „Stăncioiu mi-a zis: «Dacă pe Deac îl scoți de la CFR, uită-l »”

În ciuda dorinței patronului, Deac nu a mai ajuns la FCSB. Eduard Stăncioiu, portarul de atunci al „roș-albaștrilor și fost coleg cu Deac la CFR, l-a convins pe Mihai Stoica că mijlocașul nu se poate adapta la altă echipă.

„Haideți să vă spun exact, dar exact cum a stat treaba. Gigi m-a sunat și a zis: «Ar veni Deac!». Dar el zicea că venea pe 5.000 de euro, aia e exclus. Deac a avut mereu salarii mari.

Și am vorbit cu Edi Stăncioiu, pe care îl aveam la echipă. Și Edi e un băiat în a cărui judecată mă încredeam, pentru că e un băiat chiar inteligent. Mi-a zis: «Fratelo, dacă pe Deac îl scoți de la CFR, uită-l. Nu poate. La CFR e bun, în rest nu poate să joace nicăieri».

Și m-am uitat și eu apoi. La Rapid, mai nimic. Parcă 3 goluri marcase într-un an de zile. Tobol sau pe unde a mai fost el... Uită-te la cifrele lui. Nimic. S-a întors la CFR și a fost senzațional.

I-am spus lui Gigi doar atât: «Spune Edi că dacă îl scoți de acolo, nu e bine». Și după aia zicea: «Dacă venea ăsta, luam titlul. Luam noi, nu mai luau ei...».

Nu poți să știi niciodată de un jucător cum poate să joace la o altă echipă”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ciprian Deac a evoluat în trei perioade pentru CFR Cluj: 2005-2010, 2012-2015, 2017-2026, alături de care a cucerit 7 titluri de campion, 3 Cupe și 4 Supercupe ale României.

