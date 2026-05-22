„Ce să-i fac, să-l duc cu forța?" MM Stoica a izbucnit la adresa jucătorului de la FCSB care refuză să se opereze: „Uitați-vă la el, pare bine?"
Siyabonga Ngezana. Foto: Imago
„Ce să-i fac, să-l duc cu forța?" MM Stoica a izbucnit la adresa jucătorului de la FCSB care refuză să se opereze: „Uitați-vă la el, pare bine?"

alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 20:56
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 20:56
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul roș-albaștrilor, după ce sud-africanul a ratat convocarea la Campionatul Mondial.

Fundașul sud-african s-a aflat într-o continuă disupută cu oficialii FCSB, în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.

Mihai Stoica, despre situația lui Ngezana: „Dacă el n-a înțeles, eu ce să-i fac?”

FCSB ar fi putut încasa bani de la FIFA dacă Ngezana era convocat la Campionatul Mondial. Oficialul roș-albaștrilor a ironizat însă impactul financiar al sumei.

Știam că Ngezana n-a fost convocat. N-avea cum să fie luat la Mondial. Dacă el n-a înțeles, eu ce să-i fac? Nu contează banii, 11.000 de euro pe zi... Intrăm în faliment, gata! (n.r. - ironic)

Veneau vreo 200.000 în total. I-am avut și i-am pierdut? Nu! Aia e. El a ales așa, să nu se ducă la Mondial, e treaba lui!”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica a explicat că FCSB i-a recomandat lui Ngezana să se opereze încă din momentul în care a fost descoperită problema medicală.

Nu, tot nu se operează. Uitați-vă la el! Pare bine? Nu, dar ce să facem? Se întrebau unii de ce nu îi punem clauză. Clauză să ce? Să-i punem cămașă de forță, să-l duc cu forța să se opereze. Ce clauză să-i pun în contract unui jucător care nu vrea să se opereze?

El se antrenează. Cum se antrenează? Cum poate, dar se antrenează. Când i-am zis prima dată să se opereze avea o ruptură de menisc. Dacă se opera, putea să joace. N-a vrut, a zis că poate așa. Am văzut ce-a putut!”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

11 selecții
a bifat Ngezana pentru naționala Africii de Sud, ultimele 4 ca integralist în Cupa Africii pe Națiuni. Fundașul a bifat 34 de meciuri la FCSB în acest sezon

Africa de Sud va juca meciul de deschidere de la CM 2026, contra Mexicului, care se află printre țările gazde, de la ora 22:00.

Ulterior, naționala sud-africană va mai întâlni Cehia și Coreea de Sud în faza grupelor, pe 18 și 25 iunie.

