- Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul roș-albaștrilor, după ce sud-africanul a ratat convocarea la Campionatul Mondial.
Fundașul sud-african s-a aflat într-o continuă disupută cu oficialii FCSB, în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.
Mihai Stoica, despre situația lui Ngezana: „Dacă el n-a înțeles, eu ce să-i fac?”
FCSB ar fi putut încasa bani de la FIFA dacă Ngezana era convocat la Campionatul Mondial. Oficialul roș-albaștrilor a ironizat însă impactul financiar al sumei.
„Știam că Ngezana n-a fost convocat. N-avea cum să fie luat la Mondial. Dacă el n-a înțeles, eu ce să-i fac? Nu contează banii, 11.000 de euro pe zi... Intrăm în faliment, gata! (n.r. - ironic)
Veneau vreo 200.000 în total. I-am avut și i-am pierdut? Nu! Aia e. El a ales așa, să nu se ducă la Mondial, e treaba lui!”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
Mihai Stoica a explicat că FCSB i-a recomandat lui Ngezana să se opereze încă din momentul în care a fost descoperită problema medicală.
„Nu, tot nu se operează. Uitați-vă la el! Pare bine? Nu, dar ce să facem? Se întrebau unii de ce nu îi punem clauză. Clauză să ce? Să-i punem cămașă de forță, să-l duc cu forța să se opereze. Ce clauză să-i pun în contract unui jucător care nu vrea să se opereze?
El se antrenează. Cum se antrenează? Cum poate, dar se antrenează. Când i-am zis prima dată să se opereze avea o ruptură de menisc. Dacă se opera, putea să joace. N-a vrut, a zis că poate așa. Am văzut ce-a putut!”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.
Africa de Sud va juca meciul de deschidere de la CM 2026, contra Mexicului, care se află printre țările gazde, de la ora 22:00.
Ulterior, naționala sud-africană va mai întâlni Cehia și Coreea de Sud în faza grupelor, pe 18 și 25 iunie.