Biletul Zilei XBets.ro Vineri, 29.05.2026 – Bet Builder în cota 3.60 la Dinamo vs FCSB
Publicitate

Biletul Zilei XBets.ro Vineri, 29.05.2026 – Bet Builder în cota 3.60 la Dinamo vs FCSB

alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 11:08
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 11:41
  • Astăzi se dispută finala barajului pentru Conference League între Dinamo București și FCSB.
  • Partida va începe la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din București.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

* articol publicitar

Biletul Zilei XBets.ro este construit cu funcția Bet Builder de la Superbet și mizează pe forma superioară arătată de Dinamo în ultima parte a sezonului.

Biletul Zilei XBets.ro – 29 mai 2026 – cota 3.60

  • Dinamo merge mai departe – cota 1.80
  • Ambele marchează – cota 1.78
  • Dinamo - Peste 3,5 șuturi pe poartă – cota 1.45.

Dinamo București este într-o formă bună

Dinamo a terminat Play-off Superliga pe locul al 4-lea cu un bilanț cu 3 victorii, 4 remize și 3 înfrângeri. „Câinii roșii” au debutat în a doua parte a campionatului cu o înfrângere în meciul cu Rapid, după care au mai pierdut doar cele două meciuri cu campioana Universitatea Craiova. În cele 10 meciuri jucate în Grupa Campionat, fotbaliștii antrenați de Zeliko Kopic au marcat 13 goluri și au primit 12. Doar în două meciuri nu au reușit să înscrie.

Ratarea Play-off-ului nu i-a mobilizat pe fotbaliștii de la FCSB. Aceștia au terminat pe poziția a doua în Play-out cu 4 victorii, 2 remize și 3 înfrângeri. Alb-albaștrii au marcat 13 goluri și au primit 9. Jocul lor nu a convins, chiar dacă adversarii au fost unii mai slab valorici decât cei întâlniți de Dinamo. În semifinala barajului Conference League, echipa condusă de pe bancă de Marius Baciu a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de FC Botoșani.

PONT: Dinamo vs FCSB – Dinamo merge mai departe – cota 1.80

Cele două partide directe din sezonul regulat au avut desfășurări diametral opuse. În tur, pe Arcul de Triumf, Dinamo s-a impus după un spectaculos 4-3, iar în retur s-a consemnat o remiză albă. Meciul din această seară promite goluri având în vedere faptul că cele două echipe au marcat destul de mult, dar au și încasat goluri.

Pe parcursul întregului sezon, Dinamo a marcat 55 de goluri în 44 de meciuri (o medie de 1.25 goluri pe meci). Echipa din Ștefan cel Mare a primit 40 de goluri, o medie de aproape un gol pe meci. În cele 43 de meciuri din campionat, cei de la FCSB au marcat 61 de goluri (1,41 goluri pe meci) și au încasat 53 de goluri (1,23 goluri pe meci). În aceste condiții, având în vedere și miza, în meciul de astăzi ne așteptăm la goluri în ambele porți.

PONT: Dinamo vs FCSB – GG (ambele marchează) – cota 1.78

Biletul Zilei XBets.ro Vineri, 29.05.2026 – Bet Builder în cota 3.60 la Dinamo vs FCSB Biletul Zilei XBets.ro Vineri, 29.05.2026 – Bet Builder în cota 3.60 la Dinamo vs FCSB

Dinamo a fost o echipă ofensivă pe tot parcursul sezonului

Dinamo a încercat să joace fotbal pe tot parcursul acestui campionat. Echipa lui Zeliko Kopic a avut o atitudine pozitivă, nu a fugit de minge și și-a creat numeroase ocazii. Problema a fost că echipa nu a avut un atacant veritabil de careu. În multe meciuri a atacat cu spaniolul Albert Soro care are doar 1.73 m înălțime.

Dacă analizăm statisticile din Play-off, vom observa că Dinamo a expediat 42 de șuturi pe poartă în 10 meciuri. Practic, „Câinii” au trimis, în medie, de 4 ori mingea pe poarta adversă. Ei au câștigat meciurile în care au șutat de mai mult de 6 ori pe poarta adversă.

PONT: Dinamo vs FCSB – Dinamo: peste 3,5 șuturi pe poartă – cota 1.45

Vezi și alte bilete pariuri pe XBets.ro, platforma jucătorilor informați!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
Biletul Zilei
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share