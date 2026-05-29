FCSB, tot mai aproape de transfer Portretul fotbalistului ofertat de roș-albaștri: „Ar juca fară emoții în primul «11» la naționala României”

- Impresarul Zvonko Milojkovic a venit cu noi detalii despre Stefan Pirgic (23 de ani), jucător care ar putea ajung la FCSB în această vară.
Mijlocașul sârb evoluează la Zeleznicar Pancevo, formație care a încheiat sezonul pe locul 4 în prima ligă din Serbia, iar FCSB a transmis deja o ofertă oficială către club.
Zvonko Milojkovic: „Pirgic ar juca fară emoții în primul «11» la naționala României”
Acum, impresarul sârb a venit cu o confirmare clară privind situația negocierilor și calitățile pe care le deține Stefan Pirgic.
„Viteză, tehnică, agresivitate, joacă numai în față. E top! E ofertă oficială, sunt șanse foarte mari să se facă. Nu știu cu ce fotbalist român l-aș compara, să zic că seamănă cu unul sau altul.
Eu cred că la naționala României ar juca fară emoții în primul «11». E un jucător complet! Are o tehnică incredibilă, la fel și forța. Are și viteză, OK, nu ca un winger, dar are. Nu dă mingea înapoi, doar în față”, a declarat Zvonko Milojkovic, pentru GOLAZO.ro.
Totodată, mijlocașul sârb este și în atenția cehilor de la Viktoria Plzen, club care nu a trimis încă vreo ofertă.