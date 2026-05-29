FCSB, tot mai aproape de transfer Portretul fotbalistului ofertat de roș-albaștri: „Ar juca fară emoții în primul «11» la naționala României”

Impresarul Zvonko Milojkovic a venit cu noi detalii despre Stefan Pirgic (23 de ani), jucător care ar putea ajung la FCSB în această vară.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mijlocașul sârb evoluează la Zeleznicar Pancevo, formație care a încheiat sezonul pe locul 4 în prima ligă din Serbia, iar FCSB a transmis deja o ofertă oficială către club.

Zvonko Milojkovic: „Pirgic ar juca fară emoții în primul «11» la naționala României”

Acum, impresarul sârb a venit cu o confirmare clară privind situația negocierilor și calitățile pe care le deține Stefan Pirgic.

„Viteză, tehnică, agresivitate, joacă numai în față. E top! E ofertă oficială, sunt șanse foarte mari să se facă. Nu știu cu ce fotbalist român l-aș compara, să zic că seamănă cu unul sau altul.

Eu cred că la naționala României ar juca fară emoții în primul «11». E un jucător complet! Are o tehnică incredibilă, la fel și forța. Are și viteză, OK, nu ca un winger, dar are. Nu dă mingea înapoi, doar în față”, a declarat Zvonko Milojkovic, pentru GOLAZO.ro.

35 de meciuri a adunat Pirgic la Zeleznicar Panveco în acest sezon, reușind 4 goluri și 3 pase decisive

Totodată, mijlocașul sârb este și în atenția cehilor de la Viktoria Plzen, club care nu a trimis încă vreo ofertă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport