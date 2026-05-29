„M-au ofensat” Furia lui Shevchenko față de legendele care au fost în Rusia în timp de război. Reacția lui Capello

Andrei Shevchenko îi critică pe foștii mari fotbaliști care s-au dus în Rusia după începutul războiului din Ucraina.

L-au supărat mai ales simbolurile fotbalului italian Totti și Pirlo. Răspunsul lui Materazzi. Ce a făcut Fabio Capello.

Andrei Shevchenko, 49 de ani, a jucat opt sezoane la AC Milan și iubește Italia.

Actualul președinte al federației ucrainene nu acceptă însă că simbolurile fotbalului peninsular, pe lângă multe alte legende mondiale, au fost în Rusia după începutul războiului (24 februarie 2022) și continuă să meargă la evenimentele organizate în special la Moscova.

Shevchenko: „Condamn ce au făcut. Este decizia lor”

Rușii le oferă sume mari și puțini spun nu! Francesco Totti, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro afirmă că nu ar refuza nicio ofertă din țara exclusă de UEFA și FIFA din fotbal. Au fost deja în Rusia.

Shevchenko este președintele federației ucrainene de fotbal din ianuarie 2024. Foto: Imago

„Am vorbit cu mulți dintre ei. Condamn ceea ce au făcut. Mi-am exprimat poziția și punctul de vedere al Ucrainei. Este decizia lor”, a declarat Sheva într-un interviu pentru canalul ucrainean de YouTube Bombardir, preluat și de Tribuna.

⚡️ Italian footballer Francesco Totti lands in Moscow for a glam event.



"I am not a politician nor a diplomat, I am a man of sport who promotes its values around the world," says Totti. pic.twitter.com/6P7KxbjfN6 — UNITED24 Media (@United24media) April 7, 2025

Shevchenko: „Rusia ucide copiii ucraineni”

Întrebat ce au răspuns, fostul atacant a replicat: „Nici măcar nu a existat un răspuns. Pur și simplu, au luat această hotărâre.

Shevchenko și Pirlo, pe vremea când erau coechipieri la AC Milan. Foto: Imago

Repet: le-am expus nemulțumirea mea față de ceea ce fac. Ei știu asta. Le-am zis tuturor celor pe care îi cunosc”.

Dezvăluie că nu mai vorbește cu ei: „Deocamdată, orice discuție e oprită. M-au ofensat.

Scopul meu a fost să le transmit situația. Că războiul este încă în desfășurare, că Rusia ucide copiii ucraineni. Războiul este aici, în țara noastră Andrei Shevchenko

Materazzi: „Am dezamăgit mulți oameni, mai ales în Ucraina, oameni care își riscă viața”

Marco Materazzi, campion mondial cu Italia în 2006, a fost recent în Rusia.

Cum a explicat? „Am fost acolo o jumătate de zi și am participat exclusiv la un eveniment pentru copii”, a afirmat acesta într-un videoclip postat pe pagina sa de Instagram.

„Înțeleg că am dezamăgit mulți oameni, mai ales în Ucraina, oameni care își riscă viața în fiecare zi.

Vreau să spun clar, din adâncul inimii mele, că sunt împotriva războiului”.

Capello analizează finala Ligii pentru o televiziune rusă

Fabio Capello nu pare interesat de mesajul lui Shevchenko.

Legendarul antrenor italian va analiza finala Ligii Campionilor (sâmbătă, PSG - Arsenal) în studioul televiziunii ruse Okko Sport. Alături de el, fostul portar german Jens Lehmann.

Fabio Capello împlinește 80 de ani pe 18 iunie. Foto: Imago

