„Nu m-au interesat banii” Ianis Doană a explicat ce l-a convins să semneze cu Dinamo: „Îmi place proiectul ăsta”

Ianis Doană (18 ani) a explicat ce l-a convins să accepte oferta celor de la Dinamo.

Dinamo s-a mișcat rapid pe piața transferurilor și a rezolvat prima mutare din perioada de mercato din vară.

Ianis Doană, tânărul legitimat la CSM Reșița, care sezonul trecut a fost împrumutat la CSA Steaua, a semnat pe 3 ani cu Dinamo.

Ianis Doană: „Nu m-au interesat banii, ci viitorul meu”

Mijlocașul a dezăluit motivul pentru care a dat curs ofertei de la Dinamo și a anuțat că a fost dorit și de U Cluj.

„Mă simt onorat și sunt optimist. Să vedem ce va fi acum la Dinamo, e un nou capitol. Când auzi că te vrea Dinamo, nu știu dacă poți face altă alegere. Am făcut un pas uriaș de la Liga 2 la o echipă de play-off și cu o istorie atât de bogată. Știu că m-a vrut și U Cluj.

Am ales Dinamo pentru că e o echipă mai constantă, care va fi acolo sus și îmi place proiectul ăsta, că se bazează foarte mult pe jucători tineri.

Prin octombrie s-a scris că sunt interesate mai multe echipe de mine, dar eu nu știam nimic.

Apoi din iarnă m-a sunat impresarul meu și mi-a spus că mă vrea Dinamo din vară. M-am bucurat enorm! Impresarul meu a vorbit cu Andrei Nicolescu și cu Cosmin Mihalescu.

Am semnat pe 3 ani, cu opțiune de prelungire și voi fi prezent la reunirea lotului. Nu m-au interesat banii, ci viitorul meu”, a declarat Ianis Doană, citat de fanatik.ro.

200.000 de euro este cota lui Ianis Doană, potrivit transfermark.ro

Ianis Doană: „Dacă echipa avea drept de promovare, m-aș fi gândit să rămân”

Tânărul mijlocaș a dezvăluit că și-ar fi dorit să continue la „militari” însă problema legată de dreptul de promovare al formației din Liga 2 l-a făcut să se răzgândească.

„Da, m-au contactat în iarnă să prelungesc, însă am zis să mai aștept, pentru că voiam să fac pasul în prima ligă. Dacă echipa ar fi avut drept de promovare, m-aș fi gândit să rămân la Steaua.

M-am simțit bine și staff-ul m-a ajutat mult, a fost un grup unit și e păcat că sunt blocați în Liga 2.

Jucătorii care sunt de mai mulți ani acolo sunt destul de afectați de situația asta. În fiecare an, aceeași poveste, e greu. Cu toate acestea, tot am ajuns în play-off”, a mai spus Doană.

24 de meciuri a jucat Ianis Doană pentru CSA Steaua în toate competițiile: a marcat 3 goluri și a reușit 4 pase decisive

