Nu e impresionată de „Bătălia Sexelor” Billie Jean King, despre meciul dintre Sabalenka și Kyrgios: „Al nostru a fost despre schimbare socială, acesta nu”

Billie Jean King (82 de ani), o legendă a tenisului, a vorbit despre meciul demonstrativ „Battle of the Sexes”, dintre Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) și Nick Kyrgios (30 de ani, #672 ATP).

Fosta sportivă susține că partida, programată pe 28 decembrie la Dubai, nu poate fi comparată cu întâlnirea sa istorică vs. Bobby Riggs din 1973.

King l-a învins atunci pe tenismenul care s-a autoproclamat șovinist, cu 6-4, 6-3, 6-3 la Houston și a amintit că acel moment a fost esențial în lupta pentru egalitatea de gen în sport.

Billie Jean King nu e impresionată de „Bătălia Sexelor”: „Al nostru a fost despre schimbare socială, acesta nu”

„Singura asemănare este că unul este băiat și celălalt fată. Atât. Al nostru a fost despre schimbare socială, despre contextul cultural din 1973. Acesta nu este

Sper să fie un meci grozav, evident, vreau ca Sabalenka să câștige, dar nu este același lucru. Al meu a fost cu adevărat politic. Cântărea greu ce aducea odată cu el, din punct de vedere cultural.

Știam că trebuie să-l înving pentru a aduce o schimbare socială. Aveam multe motive să câștig”, a declarat Billie Jean King, conform bbc.com.

Întrebată dacă meciul ar putea afecta tenisul feminin și poziția jucătoarei numărul unu, King a răspuns:

Nu știu. Va trebui să o întreb pe ea (n.r. - Sabalenka) după ce va juca, dar noi nu am spus niciodată că suntem mai bune decât bărbații, niciodată. Am vorbit despre valoarea noastră de divertisment. Uneori un meci feminin ajunge să fie mai bun decât un meci masculin. Mă supără când oamenii spun că ne credem mai bune. Nu am spus niciodată asta, niciodată. Billie Jean King

Meciul dintre King și Riggs a fost urmărit de aproximativ 90 de milioane de persoane din întreaga lume și s-a desfășurat în același an în care King a fondat Asociația de Tenis Feminin (WTA), conform wtatennis.com.

Meciul lui King a avut loc câteva luni după ce Riggs o învinsese categoric Margaret Court cu 6-1, 6-2, în primul meci din seria „Battle of the Sexes”.

Sabalenka a afirmat că meciul nu va influența tenisul feminin:

Suntem aici să ne distrăm și să oferim tenis de calitate. Cine câștigă câștigă Aryna Sabalenka

Kyrgios a fost contestat pentru un meci cu o astfel de încărcătură. Tenismenul a recunoscut în 2021 că și-a agresat o fostă iubită și a distribuit anul trecut o postare a controversatului influencer Andrew Tate, de care s-a distanțat ulterior, conform sursei citate.

