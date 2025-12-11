Recompensă uriașă pe capul unui olimpic FOTO. FBI a publicat o nouă imagine cu „El Jefe”, sportivul devenit baron al drogurilor + Suma propusă pentru capturare a crescut!

Biroul Federal de Investigații din SUA a publicat o nouă fotografie cu fostul schior olimpic Ryan Wedding (44 de ani), căutat pentru trafic de droguri.

Autoritățile din Statele Unite au crescut recompensa promisă pentru informații care duc la capturarea sportivului canadian.

Ryan Wedding se află pe lista celor mai căutați zece fugari din SUA.

FBI a crescut recompensa pentru prinderea lui Ryan Wedding

Fotografia făcută publică de FBI a fost realizată în vara acestui an, când fostul sportiv se afla în Mexic, scrie marca.com.

The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.



Ryan James Wedding is wanted for allegedly running and participating in a transnational… pic.twitter.com/tNbrLQEOvI — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 9, 2025

Totodată, FBI a crescut recompensa pentru oricine oferă informații care conduc la arestarea lui Ryan Wedding.

15.000.000 de dolari este recompensa oferită de FBI. În martie, aceasta era de 10 milioane de dolari

FBI avertizează că Ryan Wedding „ar putea să-și schimbe culoarea părului, înfățișarea și să facă orice pentru a evita să fie capturat”.

Ryan Wedding este responsabil pentru conceperea unui program de trafic de droguri și narcoterorism fără precedent. Kash Patel, director FBI

Agenții federali l-au arestat, luna trecută, pe asociatul lui Ryan Wedding, Rasheed Pascua Hossain, pentru trafic de droguri și spălare de bani.

Fostul schior ar fi protejat de un cartel periculos din Mexic

Autoritățile de la Washington au transmis că organizația din care face parte Ryan Wedding operează pe continentul nord-american, dar și în alte țări.

Fostul sportiv canadian ar locui în Mexic și ar fi protejat de cartelul Sinaloa , care încasează aproximativ 1 miliard de dolari pe an din vânzarea de droguri.

Cartelul Sinaloa este considerat una dintre cele mai prolifice și violente organizații de trafic de droguri din lume.

După acțiunea autorităților din SUA, Poliția din Canada a extrădat șapte presupuși asociați ai lui Ryan Wedding, care operau în provinciile Quebec, Ontario și Alberta.

Ryan Wedding, de la Jocurile Olimpice la trafic de droguri

Ryan Wedding a fost considerat unul dintre cei mai promițători schiori canadieni din generația sa, iar cele mai răsunătoare rezultate le-a înregistrat la începutul anilor 2000.

După ce a obținut medalia de bronz la proba de slalom la Campionatele Mondiale de Schi pentru Juniori, în 1999, canadianul și-a îmbunătățit performanța în 2001, când a terminat pe locul 2.

Un an mai târziu, Ryan Wedding a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Salt Lake, unde a obținut locul 24 la proba de slalom.

După participarea la cea mai titrată competiție mondială, canadianul a renunțat la sportul de performanță și s-a înscris la Universitatea „Simon Fraser” din Vancouver, dar a abandonat studiile după doi ani.

Ryan Wedding a început să practice bodybuildingul și s-a angajat pe postul de paznic la un club din oraș.

Fostul sportiv a început să cultive droguri și a încercat să intre în lumea afacerilor imobiliare cu banii obținuți din vânzarea a aproximativ 6800 de plante de marijuana crescute într-un garaj.

