Oțelul a dat lovitura Gălățenii au vândut  unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon » Vor încasa o sumă mare
Joao Lameira FOTO Sport Pictures
Oțelul a dat lovitura Gălățenii au vândut unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon » Vor încasa o sumă mare

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 17:00
  • Joao Lameira (26 de ani), unul dintre cei mai buni jucători de la Oțelul Galați din acest sezon, dar și căpitanul echipei, ar fi fost cumpărat de Widzew Lodz, formație din prima ligă a Poloniei.

Echipa pregătită de Laszlo Balint l-a transferat definitiv pe Joao Lameira în această vară, de la formația rusă Baltika Kaliningrad, după ce portughezul jucase deja la Galați timp de un sezon, sub formă de împrumut.

Acesta a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Oțelul, dar după doar 6 luni se anunță deja plecarea lui.

Joao Lameira pleacă în Polonia

Joao Lameira, mijlocașul defensiv al Oțelului Galați, ar fi fost cumpărat de Widzew Lodz, din prima ligă din Polonia, anunță fanatik.ro.

Oțelul va primi 500.000 de euro pentru Lameira, portughezul urmând să încaseze 300.000 de euro pe an în Polonia.

În acest sezon, căpitanul echipei pregătite de Laszlo Balint a jucat în 17 partide pentru Oțelul în toate competițiile și a marcat 3 goluri, toate în campionat, fiind integralist în 11 dintre acestea.

Meciurile în care Joao Lameira a înscris:

  • Oțelul - U Craiova 1-0, în etapa 10 (min. 44)
  • Oțelul - Metaloglobus 4-0, în etapa 12 (min. 40 și 45+1)
750.000 de euro
este cota de piață a lui Joao Lameira, conform Transferamarkt

Widzew Lodz se află pe locul 13 în clasamentul primei ligi a Poloniei, cu 20 de puncte acumulate după 18 etape.

Cifrele lui Joao Lameira

Joao Lameira a ajuns prima dată în România în 2024, atunci când a fost împrumutat de Oțelul de la Baltika.

În sezonul 2024/2025, mijlocașul portughez și-a confirmat calitatea și a determinat conducerea clubului gălățean să-l transfere definitiv la sfârșitul împrumutului.

În primul an petrecut la Oțelul, Joao Lameira a jucat în 38 de meciuri, în 34 dintre acestea fiind titular.

3.005 minute
a bifat Joao Lameira în primul său sezon la Oțelul

De-a lungul carierei, Joao Lameira a mai trecut pe la Porto B, Leiria, Coimbra, Torreense, Real SC și Baltika.

Cifrele lui Joao Lameira:

  • Oțelul Galați - 76 meciuri, 5 goluri
  • Torreense - 63 meciuri, 3 goluri
  • Porto B - 7 meciuri, un gol
  • Baltika - 6 meciuri
  • Leiria - 2 meciuri
  • Real SC - 2 meciuri

