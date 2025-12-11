Au apărut randările oficiale ale noului stadion Dinamo, arenă care va fi construită în centrul capitalei, în locul actualului stadion din „Ștefan cel Mare”.

Alături de stadion va mai fi construit și un parc sportiv cu o suprafață de hectare.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

După ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța proiectul de construcție a noii arene din „Ștefan cel Mare”, au apărut și primele imagini cu noua arenă.

În randările 3D ale proiectului se poate observa că stadionul va avea un design modern, la cele mai înalte standarde.

Scaunele vor fi în totalitate albe, arena fiind structurată pe două inele, cu o capacitate de 25.000 de locuri.

În interiorul stadionului vor fi numeroase spații administrative, precum birourile clubului, o cantină și un amfiteatru, spații tehnice, dar și un hotel pentru sportivii clubului Dinamo.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

117.000.000 de euro ar urma să coste noul stadion Dinamo

