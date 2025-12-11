Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei +8 foto
Noul stadion Dinamo FOTO: Primăria Sectorului 2
Superliga

Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 18:05
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 18:27
  • Au apărut randările oficiale ale noului stadion Dinamo, arenă care va fi construită în centrul capitalei, în locul actualului stadion din „Ștefan cel Mare”.

Alături de stadion va mai fi construit și un parc sportiv cu o suprafață de hectare.

FCSB - Feyenoord 4-3 Campioana României, meci senzațional  pe Arena Națională » Tănase a înscris golul victoriei în prelungiri
Citește și
FCSB - Feyenoord 4-3 Campioana României, meci senzațional pe Arena Națională » Tănase a înscris golul victoriei în prelungiri
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord 4-3 Campioana României, meci senzațional  pe Arena Națională » Tănase a înscris golul victoriei în prelungiri

Cum va arăta noul stadion Dinamo

După ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța proiectul de construcție a noii arene din „Ștefan cel Mare”, au apărut și primele imagini cu noua arenă.

În randările 3D ale proiectului se poate observa că stadionul va avea un design modern, la cele mai înalte standarde.

Scaunele vor fi în totalitate albe, arena fiind structurată pe două inele, cu o capacitate de 25.000 de locuri.

În interiorul stadionului vor fi numeroase spații administrative, precum birourile clubului, o cantină și un amfiteatru, spații tehnice, dar și un hotel pentru sportivii clubului Dinamo.

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (8 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+8 Foto
labels.photo-gallery

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
117.000.000 de euro
ar urma să coste noul stadion Dinamo
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 (1).jpg
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 (1).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Conference League
21:50
U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Citește mai mult
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Oțelul a dat lovitura Gălățenii au vândut  unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon » Vor încasa o sumă mare
Superliga
17:00
Oțelul a dat lovitura Gălățenii au vândut unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon » Vor încasa o sumă mare
Citește mai mult
Oțelul a dat lovitura Gălățenii au vândut  unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon » Vor încasa o sumă mare

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
dinamo bucuresti STADION cs dinamo bucuresti
Știrile zilei din sport
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Europa League
00:15
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Citește mai mult
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Conference League
00:12
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Citește mai mult
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Europa League
00:01
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Superliga
11.12
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Citește mai mult
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:35
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu  a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
10:19
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
09:30
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
09:00
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Superliga
11.12
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Conference League
11.12
U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Citește mai mult
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Stranieri
00:18
Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Citește mai mult
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”
Diverse
11.12
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane”
Citește mai mult
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 15 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share