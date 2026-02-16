Când credeam că arbitrajul românesc și-a pierdut credibilitatea, Barbu a servit un arbitraj de mare clasă

Coelho a învățat din greșelile de la meciurile cu Praga și AEK Atena și cu FCSB a schimbat strategia

Faptul că Universitatea Craiova a fost mai bună decât FCSB nu mai trebuie demonstrat. A văzut până și Gigi Becali, care oricum se pricepe cel mai puțin la fotbal dintre toți cei care se află în fotbal. Deci nu insist pe superioritatea Craiovei, pentru că a văzut-o oricine s-a uitat la meci.

Alte lucruri sunt de evidențiat după acest derby. În primul rând arbitrajul. De fapt, „centralul” Marian Barbu.

„Bomba” din brațe și valoarea din fluier!

După nenorocirea pe care a produs-o Radu Petrescu vineri, practic lui Barbu i s-a pus o bombă cu ceas în brațe și un bilețel, pe care scria: descurcă-te dacă poți!

Barbu nu doar că a putut, dar, cu toată presiunea formidabilă din aceste zile, a avut o prestație, care în opinia mea, a fost de clasă. De mare arbitru!

A avut prestanță, a dominat jucătorii, s-a impus în fața lor, dar, cel mai important, a fost onest în decizii și, mai ales, echidistant.

A avut faze pe care le-a judecat perfect egal pentru cele două echipe. „Galben” lui Bîrligea pentru simulare, la fel și pentru Mora. Apoi, lovitură dictată la un atac tare al lui Joao Paolo la Bancu, fix la fel a judecat și atacul lui Screciu asupra lui Alhassan.

Istvan Kovacs înghite în sec

A fost ferm în decizii, a judecat bine și când a anulat golul lui Matei, a fost foarte bun. Când toată lumea se întreba ce șanse mai mare arbitrajul românesc să nu colapseze definitiv, a venit acest arbitru și a predat o lecție despre cum se arbitrează.

Istvan Kovacs înghite în sec, tocmai ce a fost detronat din postura de cel mai bun arbitru român!

Iepurele cu urechile pleoștite în decembrie

Al doilea lucru de evidențiat e că în acest meci și-a făcut apariția un iepure mult mai puțin fricos decât acum două luni.

„Coelho” înseamnă „iepure” în portugheză și din cauza fricii de care a dat dovadă la meciurile cu Sparta Praga și AEK Atena, când a schimbat doar defensiv și a băgat în teren toți fundașii pe care îi avea, Craiova a ratat calificarea.

Iepurele cu urechile ciulite cu FCSB

Cu FCSB a pus în aplicare un plan defensiv în repriza a doua în care a avut mai mult curaj: a schimbat doar post pe post, niciodată făcând un pas în spate. A înțeles că în trecut a greșit, acum a judecat altfel și a câștigat.

Iepurele Craiovei nu mai fuge speriat de miza meciurilor, ci acum e cu urechile ridicate și deja cu un avans important în ceea ce Bănia așteaptă de 35 de ani: eventul!