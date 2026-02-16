„EI SUNT FORȚA ECHIPEI” Vali Crețu, sincer după 0-1 cu U Craiova: „Tănase ne-a lipsit! El și Olaru sunt cei mai importanți”

Valentin Crețu nu s-a ferit după înfrângerea suferită de FCSB în fața Universității Craiova, scor 0-1, recunoscând superioritatea oltenilor și indicând totodată formația din Bănie drept principala favorită la titlu.

Fundașul dreapta al campioanei e însă convins că FCSB va fi în play-off și că lupta nu este pierdută.

„E o dezamăgire mare, nu ne așteptam să pierdem”

Crețu nu și-a ascuns frustrarea după eșecul din Bănie, subliniind că evoluția ștearsă din prima repriză a fost decisivă:

„E o dezamăgire mare, nu ne așteptam să pierdem. Trebuie să câștigăm toate meciurile rămase. Azi trebuia să jucăm ca în a doua repriză, am stat prea departe de ei. A fost un meci greu, poate și un pic de oboseală, dar în repriza a doua am dat drumul la motoare”.

„Craiova e principala favorită la titlu”

Fundașul FCSB-ului a recunoscut forța adversarului și omogenitatea echipei oltene.

„Craiova cred că e principala favorită la titlu. E o echipă omogenă, se vede că au continuitate. Noi însă ne gândim la noi, mai sunt meciuri și sunt șanse să revenim”.

Crețu este sigur că FCSB va trece peste acest moment:

„Putem reveni, sunt șanse. I-am văzut pe toți dezamăgiți, dar când ne vedem miercuri o să fim bine. Nu e greu cu presiunea, am demonstrat asta sezoanele trecute”.

Absențele care au cântărit decisiv

Cel mai important punct atins de jucătorul roș-albaștrilor a fost lipsa unor oameni-cheie, în special Florin Tănase și Thiam:

„Azi ne-au lipsit mult Tănase și Thiam. Tănase și Olaru sunt cei mai importanți jucători ai noștri, sunt forța echipei. Se simte enorm când nu sunt pe teren”.

