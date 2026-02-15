U CRAIOVA - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea, odată atacantul care înscria goluri importante, a ratat două ocazii mari în repriza a doua. Singurele șanse ale roș-albaștrilor.

FCSB a controlat repriza secundă, a avut posesia, a încercat cu multe diagonale și mingi lungi în spatele apărării adverse, la fel de multe faze fixe.

A crezut că poate surprinde astfel Craiova. Deseori, tactica roș-albastră a eșuat în cursa spre egalare.

Bîrligea a greșit în fața porții. Una, două șanse mari irosite

Campioana a fost însă de două ori aproape de 1-1 pe „Oblemenco”, duminică seară.

Dar tocmai golgheterul său, atacantul care a marcat goluri importante în trecut, nu a reușit să trimită mingea în plasa Universității.

Daniel Bîrligea a fost în două rânduri în careul mic, la o simplă finalizare de golul remizei. A greșit de fiecare dată.

11 goluri are Daniel Bîrligea în acest sezon la FCSB, în toate competițiile. Plus șase pase decisive

Cum a ratat Bîrligea de două ori în situații clare de gol

În minutul 71, Radunovic a centrat perfect de pe linia de fund, Bîrligea a fost o clipă în fața porții, și-a imaginat golul, însă execuția a fost eronată. Mingea a ocolit poarta.

Și încă o dată, în prelungiri (90+5). După diagonala lui Duarte și combinația cu Tavi Popescu, Bîrligea a pătruns bine printre apărătorii Craiovei și a trimis mingea cu exteriorul, spre colțul lung. Pe lângă. Final de joc.

VIDEO. Golul marcat de Assad Al-Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

