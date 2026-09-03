„Sunt mândră că sunt româncă” VIDEO. Sorana Cîrstea, destăinuiri la New York: „Asta mă motivează să merg mai departe”

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 17 în clasamentul WTA, este calificată în turul 3 la US Open, fază a competiției în care va da peste italianca Jasmine Paolini (30 de ani, #21 WTA).

Sportiva a vorbit despre sprijinul primit din partea fanilor români, dar și despre lucrurile care au motivat-o să continue să joace tenis până la vârsta de 36 de ani.

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Dacă va alege să se retragă la finalul sezonului 2026, așa cum a precizat că intenționează să facă, US Open va fi ultimul turneu de Grand Slam din cariera Soranei Cîrstea.

Sorana Cîrstea: „Sunt mândră că sunt româncă”

Sorana are parte de sprijinul românilor oriunde ar juca în lume. Acest lucru se întâmplă și la New York, unde sportiva a vorbit pentru Tennis Channel despre cariera sa.

„Indiferent unde ai atinge harta, în orice colț, dacă ar trebui să joc acolo, aș avea români la meciul meu. Și este un sentiment extraordinar să văd steagul, să am oameni care mă susțin.

Acesta este unul dintre motivele pentru care încă joc și pentru care iubesc tenisul: dragostea pe care o primesc de la fani. Sunt mândră că sunt româncă”, a declarat Cîrstea.

Sorana Cîrstea a obținut cea mai bună performanță a sa la US Open în 2023, când a ajuns până în sferturile de finală.

Cea mai frumoasă săptămână din viața Soranei Cîrstea

La începutul lunii februarie 2026, Sorana a cucerit al patrulea titlu WTA al carierei, după ce a învins-o pe Emma Răducanu în finala turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

„Când te apuci de tenis, visul tău este să câștigi un titlu acasă. E greu de descris energia și bucuria, dar și cât de mândră am fost că am câștigat acel titlu.

Am spus că, dacă ar fi trebuit să mă retrag după acea săptămână, aș fi fost fericită. Aș fi avut sufletul împăcat. Aceea va rămâne pentru totdeauna cea mai frumoasă săptămână din viața mea”.

Sorana Cîrstea: „Asta mă motivează să merg mai departe”

Faptul că s-a menținut în apropierea topului 20 mondial după împlinirea vârstei de 30 de ani i-a confirmat Soranei că încă are nivelul necesar pentru a face performanță.

„Nu m-am gândit niciodată că voi mai juca după ce împlinesc 30 de ani. Pentru că am și multe alte pasiuni, în afară de tenis. Și, bineînțeles, îmi doresc o familie.

Poate că e bine să nu-ți faci prea multe planuri, pentru că uneori, cu cât planifici mai puțin, cu atât lucrurile ies mai bine.

După ce am împlinit 30 de ani, am luat fiecare an în parte. Și, cumva, în ultimii doi ani am jucat foarte bine. Am terminat anii în jurul locului 20 și am obținut rezultate bune, așa că, desigur, am vrut să continui.

Fericirea pe teren și conștientizarea faptului că încă am nivelul necesar sunt lucrurile care mă motivează să merg mai departe”.

Tenisul mă face fericită. Și de aceea încă joc. În ziua în care voi simți că nu mai am nivelul necesar, voi fi prima care va spune că e momentul să mă retrag și o voi face într-un mod frumos și demn. Sorana Cîrstea, locul 17 mondial

Părul împletit, simbol al feminității și concentrării

Sportiva a vorbit și despre un detaliu care a devenit parte din imaginea sa: părul împletit în coadă. Pentru ea, acest gest nu este doar practic sau estetic, ci și un mic ritual care o ajută să intre în atmosfera meciului.

„Mama mea spunea mereu că, pentru că mă antrenam atât de mult, nu aveam timp să stăm și să îmi aranjez părul. Mi se pare că împletitura e un element atât de clasic în tenis și e ceva atât de feminin.

Și, de asemenea, simt că, atunci când sunt în vestiar și îmi strâng părul, făcându-mi împletitura asta, intru puțin în starea de spirit necesară pentru meci”.

Sorana Cîrstea și părul împletit în coadă (Foto: IMAGO)

Sorana Cîrstea: „Trebuie să găsești bucuria în lucrurile mărunte”

Sorana spune că ultimii ani i-au adus o maturizare profundă. A învățat să trăiască mai mult în prezent, să se bucure de lucrurile simple și să acorde tot mai multă valoare timpului petrecut alături de oamenii dragi.

„Aș spune că, după ce am împlinit 30 de ani am trăit cei mai frumoși ani din viața mea. Întotdeauna credem că atunci când ai între 20 și 30 de ani trebuie să salvăm lumea în acea perioadă, dar am împlinit 30 de ani și m-am maturizat într-un fel în care cred că ne maturizăm cu toții.

Începi să-ți dai seama, puțin câte puțin, că ziua de azi nu se mai întoarce niciodată. Nu-mi place să dau sfaturi, pentru că nu cred că sunt genul de persoană care ar trebui să dea sfaturi. Dar aș spune doar să te bucuri de fiecare zi.

Spun mereu că fericirea înseamnă să treci cu entuziasm de la un lucru mărunt la altul. Trebuie să găsești bucuria în lucrurile mărunte, cum ar fi să bei o cafea, să te plimbi sau să-ți vezi mama și tatăl. Cred că asta face viața împlinită.

Și, desigur, să fii alături de oamenii pe care îi iubești. Pentru că asta este ceva ce, odată cu vârsta, îmi dau seama că devine din ce în ce mai important. Și încerc să petrec mai mult timp cu oamenii pe care îi iubesc”.

Am spus mereu că, dacă n-aș fi fost jucătoare de tenis, poate aș fi devenit medic. Iubesc asta. Să știi că, după o operație dificilă, ai salvat viața cuiva. Adică, aș da orice să știu cum e senzația aia. Sorana Cîrstea, locul 17 mondial

Organizatorii de la Flushing Meadows nu au stabilit încă programul de vineri, zi în care va avea loc și meciul dintre Sorana Cîrstea și Jasmine Paolini. Jucătoarea din Italia conduce cu 3-0 în confruntările directe cu românca:

Portoroz 2021: 6-4, 4-6, 6-1

Roland Garros 2023: 7-5, 2-6, 6-2

Dubai 2024: 6-2, 7-6(6)

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