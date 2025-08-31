Andone, foarte nervos  Antrenorul a luat foc după deciziile arbitrului și s-a dus „glonț” la Kovacs +9 foto
Bogdan Andone. Foto: SPORT Pictures
Andone, foarte nervos Antrenorul a luat foc după deciziile arbitrului și s-a dus „glonț” la Kovacs

George Neagu
Publicat: 31.08.2025, ora 19:25
Actualizat: 31.08.2025, ora 19:27
  • Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a făcut o criză de nervi după câteva decizii ale arbitrului Szabolcs Kovacs.
  • Totul a avut loc la pauza meciului dintre FC Argeș și Metaloglobus de astăzi, scor final 2-1, din cadrul etapei #8 din Superliga.

Argeșenii au ajuns la a treia victorie consecutivă în Superliga după succesul de acasă cu Metaloglobus, scor 2-1, și se află, în acest moment, pe locul 4 în campionat.

FC Argeș - Metaloglobus. Bogdan Andone a avut o criză de nervi la pauză

La pauza meciului dintre FC Argeș și Metaloglobus, la scorul de 2-1 pentru gazde, Bogdan Andone a avut o criză de nervi.

Antrenorul argeșenilor a fost nemulțumit de unele decizii ale arbitrului Kovacs Szabolcs în defavoarea echipei sale și a avut o reacție nervoasă.

S-a dus la „central” să-i ceară socoteală, însă Kovacs a fost calm și l-a evitat pe tehnicianul gazdelor.

Bogdan Andone a scăpat fără să fie avertizat și a plecat la vestiare.

Brigada de la FC Argeș - Metalogobus:

Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Vornicu Adrian și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Feșnic Horațiu Mircea, Arbitru AVAR: Porumbel Valentin

  • FC Argeș traversează o perioadă foarte bună în Superliga. Argeșenii au ajuns la a treia victorie consecutivă în campionat și se află, în acest moment, pe locul 4 în clasament, cu 15 puncte acumulate în 8 meciuri.

Bogdan Andone: „Nu mă interesează poziţia în clasament, ci să strângem puncte”

„Sunt mulţumit de rezultat, a fost un joc dificil, cred că jocul cu cea mai mare încărcătură mentală.

Venea şi pauza, cu câteva zile libere. Îmi era teamă, dar am marcat repede cele două goluri, iar golul primit ne-a trezit la realitate. Am ratat multe situaţii.

Sunt multe lucruri de făcut, iar azi cel mai important lucru era să câştigăm. Chiar dacă n-am făcut cel mai bun joc tactic sau fizic, era important să gestionăm jocul.

Singurul minus? Situaţiile mari ratate, că la 3-1 era mai simplu.

Am discutat cu Caio înaintea jocului, i-am zis că am încredere în el, deşi are şapte meciuri fără gol. Mă bucur că a marcat.

(n.r. FC Argeş e pe locul al patrulea) Sincer, nu mă interesează poziţia în clasament, ci să strângem puncte, să abordăm fiecare joc ca să scoatem maximum posibil.

Toate la timpul lor şi trebuie făcuţi corect paşii, ne bazăm şi pe copiii din cantonament, nu ne bazăm pe salarii mari şi vrem să jucăm un fotbal plăcut.

Pauza vine foarte bine. Aveam nevoie toţi de câteva zile libere, iar de miercuri, joi reîncepem antrenamentele”, a declarat Bogdan Andone, conform orangesport.ro.

Rezultatele obține de FC Argeș până acum:

  • Etapa 1: FC Argeș - Rapid 0-2
  • Etapa 2: U Craiova - FC Argeș 3-1
  • Etapa 3: CFR Cluj - FC Argeș 0-2
  • Etapa 4: FC Argeș - Csikszereda 3-1
  • Etapa 5: FC Botoșani - FC Argeș 3-1
  • Etapa 6: FC Argeș - Oțelul 2-0
  • Etapa 7: FCSB - FC Argeș 0-2
  • Etapa 8: FC Argeș - Metaloglobus 2-1

fc arges metaloglobus bogdan andone superliga etapa 8
