N-a văzut mai nimic! Bogdan Andone, încurcat de ceață la Oțelul - FC Argeș 1-2: „Nu știu cum au fost primite golurile” + Ce a spus Laszlo Balint

Laszlo Balint, tehnicianul gălățenilor, și-a lăudat jucătorii pentru performanța de a încheia anul pe poziție de play-off.

Oțelul s-a impus grație golurilor marcate de Pedro Nuno )('55) și Paulinho ('60). Pentru argeșeni a punctat Leard Sadriu ('87).

Oțelul - FC Argeș 2-1 . Bogdan Andone, încurcat de ceață: „Nu știu cine a marcat”

La capătul partidei de la Galați, tehnicianul celor de la FC Argeș a mărturisit că ceața l-a împiedicat să vadă multe momente importante din meci:

„Multe nu prea sunt de spus, sincer. Nu am văzut foarte bine, nu știu cum am primit golurile. Am intuit cam unde s-a dus mingea în momentul centrării.

Mai departe, nu știu absolut nimic, ce s-a întâmplat în careu sau cum au fost primite golurile. Nici golul nostru nu știu cine l-a marcat sau cum. Știu că a centrat Briceag dintr-o minge respinsă”, a spus Ioan Andone, la Digi Sport.

Bogdan Andone: „Sper că din ianuarie vom avea altă abordare”

Antrenorul „alb-violeților” a fost nemulțumit de prestația jucătorilor săi din ultimul meci al acestui an și speră să remedieze problemele până la reluarea campionatului.

„Prima parte sau primele 60 de minute au jucat mai bine. Ne-au lipsit multe lucruri. O să vedem când ne vom reuni pentru că băieții vor pleca în vacanță din seara asta.

Sunt supărat, sunt dezamăgit. E dur să închei anul cu o înfrângere, mai ales într-un meci important, dar asta e.

Ne odihnim, ne pregătim și sper că, din ianuarie, când vom începe pregătirile să avem altă abordare ”.

E o pregătire foarte scurtă, nici nu putem să o numim pregătire. Practic e o readaptare la efort foarte scurtă Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

FC Argeș va primi vizita celor de la FCSB, vineri, 16 ianuarie 2026, la Mioveni, în etapa #22 din Liga 1.

Laszlo Balint: „ S-au jucat cu nervii mei”

Victoria obținută împotriva piteștenilor a asigurat clasarea pe poziție de play-off a celor de la Oțelul Galați, la finalul acestui an.

Laszlo Balint și-a lăudat jucătorii, în ciuda finalului tensionat de meci.

„O victorie care ne mulțumește, toată lumea din club are această satisfacție. Încheiem anul 2025 pe poziție de play-off.

Trebuie să mulțumesc băieților, au dat dovadă de caracter. Au fost momente în care am suferit. S-au jucat cu nervii și emoțiile mele în minutele de prelungire.

Este o victorie meritată, muncită și o încununare a unei munci temporare”, a spus tehnicianul celor de la Oțelul Galați, la Digi Sport.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 20 38 3 FC Botoșani 21 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 21 34 6 Oțelul Galați 21 33 7 U Cluj 20 30 8 UTA Arad 20 29 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul Ploiești 20 19 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 21 11

