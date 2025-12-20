Nu vrea remiză în derby Alex Dobre, înainte de FCSB - Rapid: „Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un egal”

FCSB - RAPID. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a prefațat derby-ul etapei #21 din Liga 1.

FCSB - Rapid, meci programat duminică, de la ora 20:00, va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alexandru Dobre și-a lăudat adversara, însă a spus că Rapid va da totul pentru a obține toate cele trei puncte.

FCSB - RAPID. Alexandru Dobre: „Avem foarte multe lucruri de îmbunătățit”

„Ne așteaptă un meci greu, pentru că FCSB-ul vine după două victorii, dar noi o să ne concentrăm pe ceea ce am pregătit și sperăm la o victorie.

Avem foarte multe lucruri de îmbunătățit. Încercăm să facem asta în permanență, lucrăm la acest aspect în fiecare antrenament și, cum am spus, sper să reușim să avem un joc mult mai constant, mult mai bun, iar acest lucru să ne aducă rezultate cât mai pozitive.

FCSB are jucători de valoare, este o echipă bună, care reușește rezultate și în cupele europene. Noi ne concentrăm pe ce am pregătit și încercăm să dăm maximum”, a declarat Alexandru Dobre la conferința de presă.

Alexandru Dobre: „Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un rezultat de egalitate”

Căpitanul giuleștenilor a subliniat că un rezultat de egalitate nu ar mulțumi niciuna dintre echipe.

„Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un rezultat de egalitate. Adică nu numai împotriva FCSB-ului, dar împotriva oricărei echipe.

Consider că trebuie să țintești pentru cele trei puncte de fiecare dată, iar dacă jocul nu este așa cum trebuie, atunci o să te mulțumești și cu un punct.

Dar noi sperăm să facem un joc constant, un joc bun, să oferim telespectatorilor meci cu goluri, intens și să ieșim de acolo victorioși”, a concluzionat Dobre.

FOTO. Imagini din meciul tur Rapid - FCSB 2-2

