„M-a văzut și așa a rămas” Bogdan Stelea spune cum s-a ales cu porecla «Arnold»: „Așa mi-a zis Corneliu Vadim Tudor”

Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a dezvăluit cum a ajuns să fie supranumit „Arnold”, poreclă care i-a rămas până în prezent.

Fostul membru al „Generației de Aur” a spus că totul a pornit de la o frizură care era la modă în perioada anilor '90.

Bogdan Stelea: „Corneliu Vadim Tudor mi-a pus porecla «Arnold»”

Fotbalistul cu 91 de meciuri jucate pentru echipa națională a dezvăluit că primul care l-a numit „Arnold” a fost Corneliu Vadim Tudor, fostul președinte al Partidului România Mare, în noiembrie 1990.

„Știu de unde îmi vine porecla: Corneliu Vadim Tudor. Vă spun serios! În `90, veneam după Campionatul Mondial, fusesem în Italia și acolo se purta o tunsoare în stilul celor din Marina Americană, ras pe aici (n.r. în lateral) și pe aici «periuță». Era la modă! M-am tuns așa, aveam păr atunci, era mare.

Eram la Porto, jucam în Cupa Campionilor cu Dinamo, iar Corneliu Vadim Tudor a venit cu noi la meciul respectiv. A fost invitat. El mă știa dinainte, dar m-a văzut atunci tuns așa și mi-a zis, că nu mă mai văzuse de mult timp: «Bă, zici că ești Arnold». Și de atunci, așa mi-a rămas.

Fusese un film foarte popular la vremea respectivă, Red Heat (n.r. Febra roșie) în care Arnold Schwarzenegger juca rolul unui milițian rus, trebuia să meargă în SUA să recupereze un interlop rus, și avea tunsoarea respectivă. De acolo mi-a zis.

Am mai avut porecle pe care eu nu le înțelegeam, dar dacă le-am acceptat. În școala generală mi se spunea «Găscan», nu știu de ce, că nu aveam nasul mare, nici nu merg ca o gâscă, așa le-a venit lor”, a declarat Bogdan Stelea în podcastul „Colegi de cameră”.

Bogdan Stelea (1994) și Arnold Schwarzenneger în rolul Ivan Danko din filmul „Febra Roșie” (1988). Foto: IMAGO / montaj GOLAZO.ro

De-a lungul carierei sale, Bogdan Stelea a evoluat la Dinamo, Poli Iași, Mallorca, Standard Liege, Rapid, Samsunspor, Steaua, Salamanca, Akratitos, Oțelul Galați, Unirea Urziceni, FC Brașov.

