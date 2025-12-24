Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”

O nouă înregistrare, de data aceasta audio, intrată în posesia GOLAZO.ro, vine să arate luptele interne din FRG în încercarea de o îndepărta pe Corina Moroșan.

Camelia Voinea, 55 de ani, își „asmute” fanii împotriva antrenoarei federale, făcând referire la salariul acesteia.

Surse GOLAZO.ro povestesc rădăcinile acestui conflict vechi, spunând că Voinea e „invidioasă”. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos.

Culisele „cazului Camelia Voinea” ascund și alte elemente, pe lângă abuzurile fizice și psihice pe care le-au denunțat mai multe foste sportive ale acesteia, abuzuri care se pot vedea și în imaginile publicate de GOLAZO.ro cu Sabrina Voinea.

Unul dintre acestea e, conform unei surse din interiorul Federației Române de Gimnastică, invidia pe care a acumulat-o Camelia Voinea împotriva Corinei Moroșan, antrenorul federal al lotului feminin care a concurat la JO de la Paris.

Camelia Voinea: „Să tragem tare pe Moroșan”

Prima problemă a Cameliei Voinea a fost sosirea antrenorilor străini, Daymon Jones și Patrick Kiens. Apoi, cooptarea în conducerea lotului național de gimnastică feminină a Corinei Moroșan, antrenoare cu experiență, a dezamăgit-o și mai mult pe Camelia Voinea.

Sursa GOLAZO.ro explică: „ Din «coregrafă», la modul peiorativ, nu o scotea. Adică, vezi Doamne, ea e vicecampioană europeană și se pricepe la gimnastică, iar Moroșan, care a fost coregrafă, nu. Aere de superioritate gratuite . E obsedată de Corina!



De foarte mult timp încearcă să o îndepărteze de la lot. Moroșan are rezultate foarte bune și o cu totul altă metodă de lucru. Uitați ce a reușit cu Ana Barbosu la Paris. Cine credea în medalia aceea (n.r. bronz în finala de sol)? Doar Corina Moroșan și Ana”.

CV Corina Moroșan

1999 - 2013: antrenor lotul național feminin Marea Britanie

2013 – 2018: antrenor lotul junioare național feminin Belgia

2020 – 2025: antrenor federal lot național feminin România

GOLAZO.ro a intrat în posesia unei înregistrări audio, de acum câțiva ani, în care Camelia Voinea se adresează unui grup de fani de pe o rețea de socializare, cerându-le acestora să „tragă tare pe Moroșan Corina”. Adică, spun sursele, să o discrediteze pe unde pot pe antrenoarea federală.

Iată transcrierea mesajului audio:

„ Și am uitat să vă spun, mi s-a spus și de către Alina (n.r. - Allna Alexoi, jurnalistă TVR la vremea respectivă), și de către partea astalaltă, Mariana (n.r. - Bitang), să tragem tare pe doamna antrenor federal Moroșan Corina . Că este angajată pe 3.000 de euro plus încă 2.000 și ceva de lei.



De unde obține banii ăștia? Și de ce la ea se pot obține bani? Pentru că nu face nimic și a fost o simplă coregrafă în viața ei? Ia 3.000 de euro lunar plus lei, plus mașină personală și așa mai departe?



Deci o cheamă Corina Moroșan, antrenor federal al Federației Române de Gimnastică. Și pentru noi se plâng că nu au bani să plătească cantonamentele. Vă pup!”

Surse GOLAZO.ro: „Nu o suportă pe Moroșan pentru că are rezultate și lucrează altfel, cu vorba bună”

GOLAZO.ro a intrat în posesia contractului Corinei Moroșan cu Federația Română de Gimnastică, pentru a verifica afirmațiile Cameliei Voinea.

Conform documentelor, salariul brut, la angajare, a fost de 4.677 de lei pentru Corina Moroșan. Ca urmare a rezultatelor obținute împreună cu gimnastele sale, antrenoarea a beneficiat de creșteri ale remunerației inițiale.

Ultimul act adițional adăugat la contractul de muncă stipulează suma de 6.222 lei brut, plus adaosuri care duc suma totală la 7.204 ron. Adică în jur de 1.400 de euro, departe de cei 3.000 de euro pe care susținea, cu ceva timp în urmă, Camelia Voinea că-i primește Corina Moroșan.

Ultimul act adițional al contractului antrenoarei Corinei Moroșan cu Federația Română de Gimnastică

Sursa GOLAZO continuă: „Credeți că le-a căzut bine medalia Anei de la JO? Apoi prestația ei de la Europene? A luat patru medalii! (n.r. – una de aur, una de argint și două de bronz). Camelia Voinea nu poate accepta în ruptul capului că Ana, sau orice altă gimnastă de la noi, e mai bună decât Sabrina . Și vă mai spun ceva: Sabrina e deja mare, vede și înțelege lucruri.



La un antrenament i-a și reproșat Cameliei că la lotul condus de Moroșan se lucrează altfel, cu vorbă bună. Deci de o parte avem metode moderne de lucru, medalii și apropiere între gimnaste și antrenori, iar în cealaltă mulți nervi, greșeli în momente cheie, necunoașteri ale regulamentului. Așa că nu mai bine scăpăm de Corina Moroșan? Pentru că nu se încadrează în «mentalitatea românească» și asta a deranjat ”.

Federația Română de Gimnastică, al cărei președinte, Ioan Suciu, e nașul de cununie al doamnei Voinea, a stabilit membrii Comisiei de Disciplină care vor lua decizia în „cazul Cameliei Voinea”. Comisia s-a întrunit deja, conform spuselor lui Bogdan Matei, președintele ANS.

Am înțeles de la FRG că s-a întrunit Comisia de Disciplină, dar nu am primit niciun răspuns, niciun comunicat, nimic. Așteptăm și noi ca să vedem care e decizia dumnealor cu doamna Voinea. Bogdan Matei, preșdintele ANS

Dana Sofronie, campioană olimpică cu echipa și vicecampioană olimpică la sol Atena 2004, a fost și ea cooptată în aceasta comisie, alături de Doina Olaru.

Deocamdată nu ne-am întrunit la Comisia De Disciplină, fiind sărbătorile. De anul viitor ne vom ocupa de „cazul Voinea”. Mai multe nu știu să vă spun, pentru că am fost recent numită Dana Sofronie, membru Comisia de Disciplină a FRG

Ioan Suciu și Camelia Voinea nu răspuns încercărilor repetate ale GOLAZO.ro de a-i contactata pentru reacții.

