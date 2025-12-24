Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”

Compania Națională de Investiții a dat ordinul administrativ de începere a lucrărilor la stadioanele Dinamo (București) și „Nicolae Dobrin” (Pitești).

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii celor două echipe! Ziua în care vor demara lucrările, în rândurile de mai jos.

19 ianuarie 2026, ziua în care vor începe lucrările la noul stadion Dinamo

După ce săptămâna trecută Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat cofinanțarea construirii noii arene Dinamo, CNI a anunțat acum că lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” vor începe pe 19 ianuarie.

„Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc.

Din 19 ianuarie 2026 , șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist.

Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a transmis Compania Națională de Investiții.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

117.000.000 de euro ar urma să coste noul stadion Dinamo

Lucrările la stadionul din Pitești vor începe în ianuarie 2026

Conform documentului emis de Compania Națională de Investiții, data de începere a activității de execuție este 19 ianuarie 2026, în baza prevederilor contractuale privind proiectarea și execuția lucrărilor.

„Este OFICIAL! Un nou capitol începe pentru fotbalul din Pitești! Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a construcției noului Stadion «Nicolae Dobrin» – un simbol al performanței, al pasiunii și al istoriei alb-violete.

Antreprenorul general este asocierea Construcții Erbașu (lider) – Terra Gaz Construct, iar lucrările pot începe din 19.01.2026.

Viitorul se construiește acum, pe fundația unei legende! Un stadion modern pentru suporteri adevărați, pentru generațiile care vin și pentru gloria fotbalului argeșean!”, se arată în comunicatul emis de CNI.

Primarul Municipiului Pitești, Cristian Gentea (62 de ani) a postat notificarea primită pe pagina personală de Facebook.

Moș Crăciun a venit mai devreme la Pitești! Așa cum am promis, lucrările la Stadionul «Nicolae Dobrin» încep în ianuarie 2026! Cristian Gentea, primar Pitești

Noul stadion din Pitești va costa aproximativ 100 de milioane de euro și ar urma să fie dat în folosință în primăvara anului 2028.

Ordinul de începere a lucrărilor la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești (FOTO: Facebook @ Cristian Gentea)

FOTO. Fosta arenă din Pitești a fost demolată

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

15.200 de locuri

Parcare de 500 de locuri

sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED

muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș

sală de forță de minimum 500 mp

două săli pentru saună

sală de recuperare

cabinet medical

cabinet antidoping

sală de antrenament multifuncțională

