Sadettin Saran a fost arestat miercuri seară în Turcia pentru trafic și consum de droguri.

Președintele lui Fenerbahce a contestat testele făcute la Institutul de Medicină Legală din Istanbul în scandalul drogurilor.

Care au fost rezultatelor celor patru teste și ce a spus Saran. Vorbește de un complot împotriva sa.

Sadettin Saran, 61 de ani, a fost ales președintele lui Fenerbahce în septembrie 2025 și este implicat într-un mare scandal.

Acuzat de deținere, trafic și consum de droguri, Sadettin Saran a fost arestat miercuri seară, la Istanbul.

Președintele lui Fenerbahce neagă acuzațiile, dar rezultatul unui test făcut la Institutul de Medicină Legală a confirmat consumul de droguri. Mai exact, cocaină.

Ancheta împotriva lui Saran a pornit de la mesaje pe telefon: „Tu le cultivi, șefu’!”

Omul de afaceri americano-turc e anchetat de Parchet pentru deținere, trafic și consum de droguri.

Totul are legătură cu o faimoasă actriță și prezentatoare TV, Ela Rumeysa Cebeci. Schimbul de mesaje cu Cebeci a atras atenția investigatorilor. „Tu le cultivi, șefu’!”, i-a transmis ea, printre altele.

Audiat sâmbătă, 20 decembrie, el a negat orice legătură cu drogurile, susținând că a fost o glumă. A acceptat în aceeași seară să fie examinat la Institutul de Medicină Legală din Istanbul.

Seara, la meciul lui Fenerbahce. Dimineață: „Cocaină și metaboliți”

Saran a fost eliberat sub control judiciar, iar marți n-a lipsit de la Fenerbahce - Beșiktaș (1-2), în Cupa Turciei.

A fost pe „Șukru Saracoglu”, a coborât pe teren, a salutat fanii. Părea liniștit.

Miercuri dimineață, presa turcă a dezvăluit rezultatele analizelor de la Institutul de Medicină Legală.

Probele de sânge, urină și unghii prelevate au fost negative. Însă proba de păr a ieșit pozitivă.

Rezultatele celor patru teste. Ultimul e la păr Foto: Hurriyet

„Cocaină și metaboliți (benzoilecgonină)”, scrie în raportul trimis Parchetului, potrivit Hurriyet.

Benzoilecgonina este principalul metabolit al cocainei, cea mai importantă substanță detectată în testele de droguri pentru cocaină. Motivul: rămâne în organism mai mult timp decât cocaina inițială.

La fel, testele pe firul de păr confirmă consumul de droguri pe o perioadă mai îndepărtată.

Președintele lui Fenerbahce: „Nu am folosit niciodată acea substanță”

Imediat, Sadettin Saran a dat un comunicat. „În primul rând, vreau să declar clar și fără echivoc că nu am folosit niciodată substanța la care Institutul de Medicină Legală susține că am ieșit pozitiv.

Nu numai că nu am folosit-o, dar nici măcar nu am văzut-o vreodată”, a negat președintele lui Fenerbahce.

Aceste acuzații constituie o campanie evidentă de denigrare care mă vizează personal, având ca scop prejudicierea reputației și demnității mele. De asemenea, vizează subminarea instituțiilor pe care le reprezint Sadettin Saran, președinte Fenerbahce

Saran sugerează că e victima unui complot

A adăugat: „Sunt gata să furnizez din nou toate probele, fără nicio ezitare, pe durata acestui proces. Voi solicita Parchetului repetarea testului la Institutul de Medicină Legală.

În același timp, toate examenele relevante vor fi efectuate la organizații de testare independente acreditate internațional, iar rezultatele vor fi făcute publice”.

Faptul că informațiile dintr-un dosar supus regulii confidențialității au fost publicate simultan și coordonat de mai multe instituții media de la primele ore ale dimineții, când se pretindea că au fost publicate rezultatele testelor, este o problemă serioasă, care necesită o analiză atentă Sadettin Saran, președinte Fenerbahce

Finalul comunicatului: „Cred cu tărie că adevărul va ieși la suprafață în cele din urmă și că procesul se va încheia în mod corect și transparent”.

