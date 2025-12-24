 Scandalul drogurilor, fără sfârșit Președintele lui Fenerbahce, arestat în Turcia pentru trafic și consum de cocaină
Sadettin Saran, președintele lui Fenerbahce, marți seară, pe stadionul Șukru Saracoglu Foto: Imago
Diverse

Scandalul drogurilor, fără sfârșit Președintele lui Fenerbahce, arestat în Turcia pentru trafic și consum de cocaină

alt-text Theodor Jumătate , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 13:18
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 01:16
  • Sadettin Saran a fost arestat miercuri seară în Turcia pentru trafic și consum de droguri.
  • Președintele lui Fenerbahce a contestat testele făcute la Institutul de Medicină Legală din Istanbul în scandalul drogurilor. 
  • Care au fost rezultatelor celor patru teste și ce a spus Saran. Vorbește de un complot împotriva sa.

Sadettin Saran, 61 de ani, a fost ales președintele lui Fenerbahce în septembrie 2025 și este implicat într-un mare scandal.

Schimbă Drăguș echipa? Atacantul naționalei, dorit cu insistență: „Ar urma să facă oferta zilele viitoare”
Citește și
Schimbă Drăguș echipa? Atacantul naționalei, dorit cu insistență: „Ar urma să facă oferta zilele viitoare”
Citește mai mult
Schimbă Drăguș echipa? Atacantul naționalei, dorit cu insistență: „Ar urma să facă oferta zilele viitoare”

21:00 Sadettin Saran a fost arestat pentru trafic și consum de droguri!

Acuzat de deținere, trafic și consum de droguri, Sadettin Saran a fost arestat miercuri seară, la Istanbul.

Președintele lui Fenerbahce neagă acuzațiile, dar rezultatul unui test făcut la Institutul de Medicină Legală a confirmat consumul de droguri. Mai exact, cocaină.

Știrea inițială:

Ancheta împotriva lui Saran a pornit de la mesaje pe telefon: „Tu le cultivi, șefu’!”

Omul de afaceri americano-turc e anchetat de Parchet pentru deținere, trafic și consum de droguri.

Totul are legătură cu o faimoasă actriță și prezentatoare TV, Ela Rumeysa Cebeci. Schimbul de mesaje cu Cebeci a atras atenția investigatorilor. „Tu le cultivi, șefu’!”, i-a transmis ea, printre altele.

Audiat sâmbătă, 20 decembrie, el a negat orice legătură cu drogurile, susținând că a fost o glumă. A acceptat în aceeași seară să fie examinat la Institutul de Medicină Legală din Istanbul.

Seara, la meciul lui Fenerbahce. Dimineață: „Cocaină și metaboliți”

Saran a fost eliberat sub control judiciar, iar marți n-a lipsit de la Fenerbahce - Beșiktaș (1-2), în Cupa Turciei.

A fost pe „Șukru Saracoglu”, a coborât pe teren, a salutat fanii. Părea liniștit.

Miercuri dimineață, presa turcă a dezvăluit rezultatele analizelor de la Institutul de Medicină Legală.

Probele de sânge, urină și unghii prelevate au fost negative. Însă proba de păr a ieșit pozitivă.

Rezultatele celor patru teste. Ultimul e la păr Foto: Hurriyet Rezultatele celor patru teste. Ultimul e la păr Foto: Hurriyet
Rezultatele celor patru teste. Ultimul e la păr Foto: Hurriyet

„Cocaină și metaboliți (benzoilecgonină)”, scrie în raportul trimis Parchetului, potrivit Hurriyet.

Benzoilecgonina este principalul metabolit al cocainei, cea mai importantă substanță detectată în testele de droguri pentru cocaină. Motivul: rămâne în organism mai mult timp decât cocaina inițială.

La fel, testele pe firul de păr confirmă consumul de droguri pe o perioadă mai îndepărtată.

Președintele lui Fenerbahce: „Nu am folosit niciodată acea substanță”

Imediat, Sadettin Saran a dat un comunicat. „În primul rând, vreau să declar clar și fără echivoc că nu am folosit niciodată substanța la care Institutul de Medicină Legală susține că am ieșit pozitiv.

Nu numai că nu am folosit-o, dar nici măcar nu am văzut-o vreodată”, a negat președintele lui Fenerbahce.

Aceste acuzații constituie o campanie evidentă de denigrare care mă vizează personal, având ca scop prejudicierea reputației și demnității mele. De asemenea, vizează subminarea instituțiilor pe care le reprezint Sadettin Saran, președinte Fenerbahce

Saran sugerează că e victima unui complot

A adăugat: „Sunt gata să furnizez din nou toate probele, fără nicio ezitare, pe durata acestui proces. Voi solicita Parchetului repetarea testului la Institutul de Medicină Legală.

În același timp, toate examenele relevante vor fi efectuate la organizații de testare independente acreditate internațional, iar rezultatele vor fi făcute publice”.

Faptul că informațiile dintr-un dosar supus regulii confidențialității au fost publicate simultan și coordonat de mai multe instituții media de la primele ore ale dimineții, când se pretindea că au fost publicate rezultatele testelor, este o problemă serioasă, care necesită o analiză atentă Sadettin Saran, președinte Fenerbahce

Finalul comunicatului: „Cred cu tărie că adevărul va ieși la suprafață în cele din urmă și că procesul se va încheia în mod corect și transparent”.

Citește și

„Atunci nu mai erau probleme?” Nicolae Stanciu, replici acide pentru Lucescu și Boloni : „În privat îți zice ceva, iar în presă altceva”
Stranieri
10:09
„Atunci nu mai erau probleme?” Nicolae Stanciu, replici acide pentru Lucescu și Boloni: „În privat îți zice ceva, iar în presă altceva”
Citește mai mult
„Atunci nu mai erau probleme?” Nicolae Stanciu, replici acide pentru Lucescu și Boloni : „În privat îți zice ceva, iar în presă altceva”
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
11:43
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
turcia fenerbahce ancheta droguri super lig sadettin saran
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:57
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
15:03
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în presa din Italia
„Puteam să câștig Liga Campionilor”  Mircea Lucescu , afirmație surprinzătoare în presa din Italia
13:38
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
14:43
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 37 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share