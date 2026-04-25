Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli"
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli"

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 11:59
  • Bogdan Voina (47 de ani), noul președinte al Federației Române de Handbal, a vorbit despre primele sale obiective în noua funcție.
  • Bogdan Voina este fiul legendarului Radu Voina și a evoluat, de-a lungul carierei, la Steaua, Selestat și Strasbourg.

Fostul jucător a obținut 126 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Sorin Dinu, a primit 114.

Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal, pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”

La o zi după alegeri, Bogdan Voina a vorbit despre primele sale obiective în noua funcție. Acesta a transmis că va pune accent pe zona de copii și juniori.

„În primul rând, rămân același Bogdan. Au fost zile lungi, iar acum parcă încerci să te relaxezi, dar nu reușești. Este adrelina pe care o aveam și în teren.

Abia aștept să-l văd pe tatăl meu, noaptea a fost lungă, nu am putut să plec de acolo. Am stat până la finalul numărării voturilor, mie îmi place să lucrez în echipă.

Așa cum am zis de-a lungul timpului, noi trebuie să ne gândim la copii și juniori, pentru că aria de selecție este foarte importantă.

Tinerii handbaliști se găsesc în școli, de acolo trebuie «pescuiți», ca să zic așa. Mai sunt lucruri care trebuie schimbate urgent”, a spus Bogdan Voina, conform digisport.ro.

Noul președinte al Federației Române de Handbal a vorbit și despre nevoia de unitate în handbalul românesc.

„Mie mi se pare că această lume a handbalului a fost destul de dezbinată, iar echipa mea, care a fost alături de mine, a fost aleasă. Este un lucru bun și o dovadă că oamenii au înțeles că trebuie dată șansa unei echipe ca să vedem ce poate

La început, au fost 100 de persoane pentru Consiliu, dar până la urmă au fost 48. Mulți oameni s-au înscris la Consiliul de Administrație. Este clar că a fost o lume dezbinată și eu nu cred în aceste dezbinări.

Din niciun conflict nu avem nimic de câștigat. Eu asta voi încerca, este una dintre calitățile mele: să fie armonie”, a mai spus Voina.

Cariera lui Bogdan Voina

Bogdan Voina, care a evoluat la Steaua, Selestat şi Strasbourg, a activat la prima reprezentativă timp de nouă ani.

El are în palmares un titlu de campion şi o Cupă Challenge, trofee câștigate cu Steaua.

După retragerea din activitate, Bogdan Voina a fost comentator TV și în paralel manager general al companiei Sport Suport.

Bogdan Voina a mai candidat la șefia Federației Române de Handbal și în 2022, atunci când a obținut 48 de voturi

