Tragedie în ciclism Cristian Munoz a murit la 30 de ani, la 6 zile după accidentul din Tour du Jura: „A transformat fiecare kilometru într-o dovadă de pasiune”

Ciclistul columbian Cristian Camilo Munoz a murit la vârsta de 30 de ani, după complicațiile medicale apărute în urma unei accidentări suferite la Tour du Jura.

Anunțul a fost făcut de echipa sa, NU Colombia, care a transmis că sportivul a decedat vineri dimineață, într-un spital din Spania.

Columbianul a căzut în timpul cursei de o zi din Franța și a suferit o rană la genunchiul stâng. Ulterior, după ce a ajuns în Spania alături de echipa sa, starea lui s-a agravat, iar medicii au depistat o infecție dificil de tratat.

Cristian Munoz a murit la 30 de ani, la 6 zile după accidentul din Tour du Jura

În ciuda intervenției medicilor, starea ciclistului s-a deteriorat în ultimele ore, iar acesta a murit la șase zile după accident.

Echipa Nu Colombia a transmis un mesaj de condoleanțe familiei, prietenilor și celor care l-au urmărit de-a lungul carierei.

„Astăzi ne luăm rămas-bun de la Cristian Munoz, un ciclist care a transformat fiecare kilometru într-o dovadă de pasiune, disciplină și suflet.

Familiei sale, prietenilor și tuturor celor care l-au admirat, de aproape sau de departe, le transmitem toată puterea și afecțiunea noastră în acest moment”, a transmis NU Colombia

Echipa NU Colombia a anunțat că se retrage din competiția Vuelta Asturias.

„Echipa de ciclism Nu Colombia anunță cu profundă tristețe decesul rutierului său Cristian Camilo Muñoz, produs în ultimele ore în Europa, ca urmare a unor complicații medicale apărute după accidentul suferit sâmbăta trecută, în timpul Tour du Jura, în Franța.

După căzătură, Cristian a fost tratat, inițial, într-un centru medical, unde a primit îngrijiri pentru o rană la genunchiul stâng. După ce echipa a ajuns la Oviedo, în Spania, Cristian a fost evaluat din nou într-o clinică, unde personalul medical a depistat o infecție dificil de tratat, care a necesitat din nou îngrijiri specializate.

În ultimele ore, starea sa clinică s-a complicat și, în ciuda tuturor eforturilor echipei medicale, Cristian a murit în dimineața zilei de vineri. În semn de doliu și respect pentru memoria sa, echipa de ciclism NU Colombia se retrage din Vuelta a Asturias ”, a notat echipa columbiană, într-un comunitat.

Organizatorii Vuelta Asturias au ținut un moment de reculegere în memoria lui înaintea etapei a doua, iar mașina oficială a cursei va purta o panglică neagră în semn de doliu, conform cyclingnews.com

2017 este anul în care Cristian Camilo Muñoz a devenit ciclist profesionist. De-a lungul carierei, columbianul a concurat pentru mai multe echipe, inclusiv UAE Team Emirates, între 2019 și 2021.

În 2018, columbianul a câștigat o etapă în Giro d’Italia U23, iar în 2024 a terminat pe locul 4 la Campionatele Naționale de șosea din Columbia.

În cei trei ani petrecuți la UAE Team Emirates, Cristian Munoz a fost coleg cu sportivi importanți precum Tadej Pogacar, Alexander Kristoff, Jasper Philipsen și Dan Martin

Nu este primul caz de acest fel în ciclism

Moartea lui Cristian Munoz readuce în atenție siguranța în ciclismul de șosea. În ultimii ani, mai mulți rutieri și-au pierdut viața în urma unor accidente grave.

În 2024, elvețianca Muriel Furrer a murit după o căzătură la Campionatele Mondiale de Șosea, în cursa junioarelor. Sportiva a fost găsită după mai bine de o oră în vegetația de pe marginea traseului, conform bbc.com.

În 2023, elvețianul Gino Mader a murit după o căzătură la viteză mare, după o coborâre, în Turul Elveției.

După aceste cazuri, UCI a introdus noi măsuri de siguranță, cu scopul de a reduce riscurile pentru cicliști și spectatori.

