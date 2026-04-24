FRH are un nou președinte Cine va conduce handbalul românesc în următorii patru ani. Scandal dintr-un motiv incredibil + Dialog aprins între ultimii doi conducători

- Federația Română de Handbal și-a ales astăzi noul președinte. Este vorba despre Bogdan Voina (47 de ani), cel care l-a învins în turul al doilea pe Sorin Dinu (58 de ani).
- Astfe, Constantin Din (53 de ani) părăsește funcția după doar un mandat.
În cursa pentru președinția Federației Române de Handbal s-au înscris patru candidați: Constantin Din, Bogdan Voina, Sorin Dinu și Cristian Potora.
Bogdan Voina este noul președinte al FRH
La finalul primului tur, Bogdan Voina a obținut 99 de voturi din cele 240 care au fost exprimate. Sorin Dinu a adunat 82 de voturi, cei doi reușind să ajungă în turul al doilea.
Constantin Din, cel care a condus Federația în ultimii patru ani, după ce l-a învins în 2022 pe Alexandru Dedu (54 de ani), a obținut doar 44 de voturi, iar Cristian Potora doar 15.
În „finală”, Bogdan Voina, fiul marelui handbalist Radu Voina, s-a impus la limită, în detrimentul lui Dinu. Acesta a obținut 126 de voturi. Contracandidatul său a avut 114 de partea sa.
Astfel, ca urmare a rezultatelor alegerilor, Bogdan Voina va conduce handbalul românesc pentru următorii patru ani.
Galerie foto (3 imagini)
Scandal pe tema urnelor: „Cine a vrut perdele?”
După ce toți candidații și-au spus discursurile în cele 5 minute pe care le-au avut la dispoziție, membrilor afiliați aflați în sala li s-a explicat procedura de vot, iar după aproximativ o oră, au apărut și primele nemulțumiri: perdelele.
Mai mulți membrii aflați în sală au fost nemulțumiți că la cabinele de vot nu existau perdele.
„Vrem perdele! E vot secret! Le-am văzut la recepție. De ce nu le puneți?”, s-a auzit din sală, conform fanatik.ro.
Ulterior organizatorii s-au conformat, dar și această decizie a provocat nemulțumiri, din sală auzindu-se: „Cine a vrut perdele?”.
În final, folosirea perdelelor s-a supus la vot, iar acestea au fost înlăturate. Votul a început la aproximativ patru ore de la startul Adunării Generale.
Constantin Din și Alexandru Dedu, dialog tensionat
Ultimii doi președinți ai Federației Române de Handbal s-au contrat la Adunarea Generală, subiectul fiind bugetul federației.
Subiectul de la care a plecat dialogul dintre cei doi a fost Campionatul European de Handbal Feminin pentru Tineret găzduit de țara noastră în anul 2023.
Alexandru Dedu: „Amândoi știm că niciodată un Campionat European de fete nu a produs bani. Doar băieții produc, deci e pierdere”.
Constantin Din: „Prin date aș vrea să vă explic faptul că Europeanul pe care l-am organizat în 2023 a produs bani. De ce dumneavoastră interveniți peste mine? Eu am încercat să vă explic niște lucruri, iar apoi ajungem și la partea financiară”.