FRH are un nou președinte Cine va conduce handbalul românesc în următorii patru ani. Scandal dintr-un motiv incredibil + Dialog aprins între ultimii doi conducători

Federația Română de Handbal și-a ales astăzi noul președinte. Este vorba despre Bogdan Voina (47 de ani), cel care l-a învins în turul al doilea pe Sorin Dinu (58 de ani).

Astfe, Constantin Din (53 de ani) părăsește funcția după doar un mandat.

În cursa pentru președinția Federației Române de Handbal s-au înscris patru candidați: Constantin Din, Bogdan Voina, Sorin Dinu și Cristian Potora.

Bogdan Voina este noul președinte al FRH

La finalul primului tur, Bogdan Voina a obținut 99 de voturi din cele 240 care au fost exprimate. Sorin Dinu a adunat 82 de voturi, cei doi reușind să ajungă în turul al doilea.

Constantin Din, cel care a condus Federația în ultimii patru ani, după ce l-a învins în 2022 pe Alexandru Dedu (54 de ani), a obținut doar 44 de voturi, iar Cristian Potora doar 15.

În „finală”, Bogdan Voina, fiul marelui handbalist Radu Voina, s-a impus la limită, în detrimentul lui Dinu. Acesta a obținut 126 de voturi. Contracandidatul său a avut 114 de partea sa.

Astfel, ca urmare a rezultatelor alegerilor, Bogdan Voina va conduce handbalul românesc pentru următorii patru ani.

Scandal pe tema urnelor: „Cine a vrut perdele?”

După ce toți candidații și-au spus discursurile în cele 5 minute pe care le-au avut la dispoziție, membrilor afiliați aflați în sala li s-a explicat procedura de vot, iar după aproximativ o oră, au apărut și primele nemulțumiri: perdelele.

Mai mulți membrii aflați în sală au fost nemulțumiți că la cabinele de vot nu existau perdele.

„Vrem perdele! E vot secret! Le-am văzut la recepție. De ce nu le puneți?”, s-a auzit din sală, conform fanatik.ro.

Ulterior organizatorii s-au conformat, dar și această decizie a provocat nemulțumiri, din sală auzindu-se: „Cine a vrut perdele?”.

În final, folosirea perdelelor s-a supus la vot, iar acestea au fost înlăturate. Votul a început la aproximativ patru ore de la startul Adunării Generale.

Constantin Din și Alexandru Dedu, dialog tensionat

Ultimii doi președinți ai Federației Române de Handbal s-au contrat la Adunarea Generală, subiectul fiind bugetul federației.

Subiectul de la care a plecat dialogul dintre cei doi a fost Campionatul European de Handbal Feminin pentru Tineret găzduit de țara noastră în anul 2023.

Alexandru Dedu: „Amândoi știm că niciodată un Campionat European de fete nu a produs bani. Doar băieții produc, deci e pierdere”.

Constantin Din: „Prin date aș vrea să vă explic faptul că Europeanul pe care l-am organizat în 2023 a produs bani. De ce dumneavoastră interveniți peste mine? Eu am încercat să vă explic niște lucruri, iar apoi ajungem și la partea financiară”.

