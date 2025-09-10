Tensiuni în America de Sud  Mingi dezumflate și arbitraj cu scandal  în meciul pierdut de Brazilia cu Bolivia, la peste 4000m altitudine: „Este absurd” +8 foto
Mingile aruncate în teren în meciul Bolivia-Brazilia. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Tensiuni în America de Sud Mingi dezumflate și arbitraj cu scandal în meciul pierdut de Brazilia cu Bolivia, la peste 4000m altitudine: „Este absurd”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 13:22
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 13:22
  • Bolivia a învins Brazilia, scor 1-0, în ultima partidă din preliminariile din America de Sud pentru CM din 2026.
  • Victoria gazdelor a fost criticată de președintele Confederației braziliene, Samir Xaud.

Golul care a asigurat victoria gazdelor a fost marcat din penalty de Miguel Terceros în prelungirile primei reprize.

Haaland, spectacol cu Moldova  Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”
Citește și
Haaland, spectacol cu Moldova Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”
Citește mai mult
Haaland, spectacol cu Moldova  Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”

Tensiuni după meciul dintre Bolivia și Brazilia: „Așa ceva nu se poate întâmpla”

Brazilia obținuse deja calificarea la Cupa Mondială de anul viitor din SUA, Mexic și Canada.

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a pierdut meciul cu Bolivia, disputat pe Estadio Municipal de El Alto, aflat la 4.088m altitudine.

Președintele Confederației Braziliene de Fotbal, Samir Xaud, a contestat victoria gazdelor și a venit cu critici la adresa arbitrajului.

„A fost o adevărată dezordine astăzi. Nu este ceea ce ne așteptăm de la fotbalul mondial sau sud-american. Cu o astfel de atitudine, mai ales la altitudine, este dificil să joci fotbal, mai ales împotriva a 14 oameni.

Sper că va lua măsuri CONMEBOL, tocmai pentru că avem totul înregistrat. Așa ceva nu se poate întâmpla. Este absurd!

Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici este trist. Am venit să jucăm fotbal, iar ceea ce am văzut a fost un meci prost.

Chiar și la această altitudine de peste 4.000 de metri, am jucat împotriva arbitrilor, a poliției și a băieților care adunau mingile, care le luau de pe teren și le aruncau înapoi”, a declarat Samir Xaud pentru TNT Sports, conform goal.com.

Bolivia este tot mai aproape de o calificare istorică la Campionatul Mondial. Acest lucru nu s-a mai întâmplat din 1994.

Atacurile Braziliei au fost întrerupte de mingile aruncate în teren

În ultimele minute ale partidei, când scorul era 1-0 pentru Bolivia, jucătorii gazdelor au acuzat de mai multe ori că mingile erau dezumflate și le scoteau din teren pentru a trage de timp.

Totodată, bolivienii primeau înapoi alte mingi, pe care le aruncau iar în afara terenului pentru a opri potențialele atacuri ale Braziliei.

Galerie foto (8 imagini)

Mingile aruncate în teren în meciul dintre Bolivia și Brazilia (1).jpg Mingile aruncate în teren în meciul dintre Bolivia și Brazilia (2).jpg Mingile aruncate în teren în meciul dintre Bolivia și Brazilia (3).jpg Mingile aruncate în teren în meciul dintre Bolivia și Brazilia (4).jpg Mingile aruncate în teren în meciul dintre Bolivia și Brazilia (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Record negativ pentru Lucescu E cel mai în vârstă antrenor căruia i se întâmplă acest lucru
Nationala
12:46
Record negativ pentru Lucescu E cel mai în vârstă antrenor căruia i se întâmplă acest lucru
Citește mai mult
Record negativ pentru Lucescu E cel mai în vârstă antrenor căruia i se întâmplă acest lucru
Haaland, spectacol cu Moldova  Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”
Campionatul Mondial
12:17
Haaland, spectacol cu Moldova Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”
Citește mai mult
Haaland, spectacol cu Moldova  Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Campionatul Mondial brazilia bolivia Samir Xaud miguel terceros
Știrile zilei din sport
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
13:01
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:42
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
18:30
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici: „Viitorul se poate rescrie”
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici:  „Viitorul se poate rescrie”
17:43
Edi vrea un român Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
Edi vrea un român  Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
16:21
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
12:19
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Tenis
11:51
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Citește mai mult
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Citește mai mult
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Liga 3
10:33
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Citește mai mult
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share