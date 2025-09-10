Tensiuni în America de Sud Mingi dezumflate și arbitraj cu scandal în meciul pierdut de Brazilia cu Bolivia, la peste 4000m altitudine: „Este absurd”

Bolivia a învins Brazilia, scor 1-0, în ultima partidă din preliminariile din America de Sud pentru CM din 2026.

Victoria gazdelor a fost criticată de președintele Confederației braziliene, Samir Xaud.

Golul care a asigurat victoria gazdelor a fost marcat din penalty de Miguel Terceros în prelungirile primei reprize.

Tensiuni după meciul dintre Bolivia și Brazilia: „Așa ceva nu se poate întâmpla”

Brazilia obținuse deja calificarea la Cupa Mondială de anul viitor din SUA, Mexic și Canada.

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a pierdut meciul cu Bolivia, disputat pe Estadio Municipal de El Alto, aflat la 4.088m altitudine.

Președintele Confederației Braziliene de Fotbal, Samir Xaud, a contestat victoria gazdelor și a venit cu critici la adresa arbitrajului.

„A fost o adevărată dezordine astăzi. Nu este ceea ce ne așteptăm de la fotbalul mondial sau sud-american. Cu o astfel de atitudine, mai ales la altitudine, este dificil să joci fotbal, mai ales împotriva a 14 oameni.

Sper că va lua măsuri CONMEBOL, tocmai pentru că avem totul înregistrat. Așa ceva nu se poate întâmpla. Este absurd!

Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici este trist. Am venit să jucăm fotbal, iar ceea ce am văzut a fost un meci prost.

Chiar și la această altitudine de peste 4.000 de metri, am jucat împotriva arbitrilor, a poliției și a băieților care adunau mingile , care le luau de pe teren și le aruncau înapoi”, a declarat Samir Xaud pentru TNT Sports, conform goal.com.

Bolivia este tot mai aproape de o calificare istorică la Campionatul Mondial. Acest lucru nu s-a mai întâmplat din 1994.

Atacurile Braziliei au fost întrerupte de mingile aruncate în teren

În ultimele minute ale partidei, când scorul era 1-0 pentru Bolivia, jucătorii gazdelor au acuzat de mai multe ori că mingile erau dezumflate și le scoteau din teren pentru a trage de timp.

Totodată, bolivienii primeau înapoi alte mingi, pe care le aruncau iar în afara terenului pentru a opri potențialele atacuri ale Braziliei.

