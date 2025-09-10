Haaland, spectacol cu Moldova  Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri” +10 foto
Erling Haaland. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Haaland, spectacol cu Moldova Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 12:17
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 12:20
  • Norvegia a învins categoric Moldova, scor 11-1, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
  • Erling Haaland (25 de ani) a fost autorul a 5 goluri.

Norvegia se află pe primul loc în grupa I din preliminariile pentru CM. Naționala lui Erling Haaland are maximum de puncte după 5 partide disputate.

Erling Haaland, show cu Moldova

Atacantul celor de la Manchester City a reușit să înscrie 5 goluri în partida de acasă cu Moldova, scor 11-1.

  • Norvegia Moldova 11-1: Myhre (6), Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Odegaard (45+1), Aasgaard (67, 76, 79, 90+1) / Ostigard (74 ag.)

Astfel, Moldova a înregistrat cea mai mare înfrângere din istoria sa.

În 2021, Moldova suferise un alt eșec dureros, 0-8 cu Danemarca, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

„11-1… Zi neagră pentru fotbalul moldovenesc”, a notat Federația de peste Prut.

În partida din Norvegia au evoluat pentru Moldova și 4 jucători din Superliga. Este vorba de Vadim Rață (FC Argeș), Daniel Dumbrăvanu (CFR Cluj, împrumutat la Voluntari), Virgiliu Postolachi (U Cluj) și Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani).

  • Cea mai mare victorie din istoria preliminariilor CM sau EURO a fost obținută de Franța în 2023, scor 14-0 cu Gibraltar.
  • Cea mai mare înfrângere din istoria preliminariilor din Europa pentru un Campionat Mondial a fost suferită de Cipru cu Germania, scor 0-12, în 1969.
Norvegia - Moldova 11-1. Erling Haaland a făcut spectacol (FOTO: captură Prima Sport 5)
Norvegia - Moldova 11-1. Erling Haaland a făcut spectacol (FOTO: captură Prima Sport 5)

Reacția selecționerului Moldovei după meciul cu Norvegia: „Asta e rușinos”

Serghei Cleșcenco, selecționerul Moldovei, a rămas șocat de înfrângerea istorică suferită de echipa sa în meciul cu Norvegia, scor 1-11.

„N-am ce spune, rezultatul arată tot ce a fost pe teren. Asta e foarte ruşinos, e vina mea, eu înţeleg că trebuie hotărât ce e de făcut mai departe.

Eu am vorbit cu jucătorii, sigur că am făcut asta. Fiecare are răspunsul lui, unul spune că nu dovedim, altul spune că jucăm prea complicat. Trebuie să jucăm mai simplu”, a declarat după meci Serghei Cleșcenco, potrivit orangesport.ro.

Cristian Avram: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”

La finalul meciului cu Norvegia, scor 1-11, Cristian Avram, portarul Moldovei, a început declarațiile într-un mod inedit și a vorbit, mai apoi, despre înfrângerea dureroasă suferită de echipa sa.

Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri.

Am vorbit cu Haaland. Cinci dintre goluri au fost marcate de el, care, de fiecare dată, chiar și după al șaptelea, al optulea și al nouălea gol al Norvegiei, a recuperat mingea din spatele porții și a sprintat spre linia de mijloc pentru a avea timp să mai înscrie”, a declarat Cristian Avram, conform tv2.no.

De asemenea, portarul Moldovei a dezvăluit și ce i-a spus Haaland după spectacolul reușit de atacantul norvegian:

„Am vorbit cu Erling. Mi-a spus: «Nu e vina mea» și că trebuia să continue să încerce să înscrie din cauza diferenței de goluri (n.r. pentru golaveraj). Îl înțeleg”.

