Record negativ pentru Lucescu E cel mai în vârstă antrenor căruia i se întâmplă acest lucru

Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a intrat în Cartea Recordurilor.

Antrenorul de 80 de ani, o lună și 11 zile este cel mai în vârstă tehnician care a primit cartonaș galben într-un meci oficial.

Incidentul a avut loc în minutul 90+3, în urma unui fault comis de David Miculescu asupra lui Andreas Shikkis.

Cipru - România 2-2 . Record negativ pentru Lucescu

Decizia arbitrului sloven Matej Jug a fost contestată vehement de Lucescu, iar „centralul” a considerat că protestul a fost excesiv, așa că i-a arătat cartonașul galben selecționerului român.

Astfel, Lucescu a depășit recordul anterior deținut de Roy Hodgson, care, în 2019, a primit un cartonaș galben în timpul unui meci din Premier League dintre Crystal Palace și Liverpool (scor 1-2), la vârsta de 71 de ani și 198 de zile, conform prosport.ro.

Lucescu a primit avertismentul la 80 de ani și 42 de zile, stabilind astfel un nou record mondial.

De asemenea, Lucescu a devenit pe 5 septembrie, în timpul meciului România - Canada 0-3, cel mai în vârstă antrenor activ din istoria fotbalului mondial.

În toată istoria fotbalului mondial, doar 3 antrenori au mai lucrat după 80 de ani, conform iffhs.com.

Otto Pfister – 80 ani și 123 zile, a condus echipa națională a Afganistanului (meci în calificările pentru Cupa Asiatică).

– 80 ani și 123 zile, a condus echipa națională a Afganistanului (meci în calificările pentru Cupa Asiatică). Roque Maspoli – 80 ani și 35 zile, a antrenat Uruguay în preliminariile CM 1997.

– 80 ani și 35 zile, a antrenat Uruguay în preliminariile CM 1997. Roger Lemerre – 80 ani și 260 zile, a antrenat un club din Tunisia, Etoile du Sahel, și deține recordul general pentru cel mai bătrân antrenor care a lucrat la nivel de top.

Mircea Lucescu are șansa să depășească aceste recorduri atât la nivelul echipelor naționale, cât și în ceea ce privește recordul general, dacă va continua să conducă naționala și anul următor.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

