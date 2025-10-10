Italienii invadează Bucureștiul Câte bilete au primit suporterii celor de la Bologna pentru meciul cu FCSB

Suporterii celor de la Bologna vor face deplasarea în număr mare la București pentru meciul cu FCSB din Europa League.

FCSB - Bologna se va juca pe 23 octombrie, de la 21:45, pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul dintre FCSB și Bologna va conta pentru etapa #3 a fazei principale din Europa League.

Câți fani italieni vor fi prezenți la FCSB - Bologna

Conform celor de la 1000cuorirossoblu.it, italienii au primit 3.000 de bilete pentru meciul de pe Arena Națională.

De asemenea, biletele de avion pe direcția Bologna - București sunt deja epuizate, semn că interesul italienilor pentru meciul cu FCSB este unul ridicat.

Explicația ar putea fi reprezentată de prețul mic al unui bilet, 10 euro. Totodată, rezultatele celor de la Bologna din acest sezon îi încântă pe fani.

Formația antrenată de Vincenzo Italiano se află în acest moment pe locul 7 în Serie A, la egalitate cu Atalanta. „Roș-albaștrii” din Italia au acumulat până în acest moment 10 puncte, liderul Napoli având 15.

272 milioane de euro este cota celor de la Bologna, conform Transfermarkt

„Stadionul Stelei (n.r. FCSB), Arena Națională , are 55.000 de locuri. Dintre acestea, 3.000 vor fi rezervate fanilor Bologna , încurajați și de prețul mic al biletelor (10 euro)”, au transmis italienii.

