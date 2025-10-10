Care e stadiul noii arene Dinamo Stelian Bujduveanu așteaptă startul investițiilor: „Ultimul stadion emblematic nereabilitat”

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a vorbit despre situația mai multor arene pentru sport din București.

Printre proiectele pe care le-a amintit, edilul a vorbit și despre situația noului stadion al celor de la Dinamo, așteptat de mulți ani de suporterii „alb-roșii”.

La scurt timp după anunțul CNI privind demolarea actualei arene a celor de la Dinamo, primarul interimar din București a transmis că investiția nu ține de Primăria Capitalei.

Stelian Bujduveanu: „Așteptăm cât mai repede să înceapă investițiile”

Deși așteaptă să vadă o nouă arenă în „Ștefan cel Mare”, edilul Capitalei a transmis că autorizarea nu ține de atribuțiile Primăriei pe care acesta conduce.

„Stadionul Dinamo se autorizează la Primăria Sectorului 2. Investiția nu este realizată de Primăria Capitalei. Avem o lucrare acolo, la Apa Nova, fără să încurcăm cu absolut nimic. Colectoarele mută anumite țevi.

Așteptăm cât mai repede să înceapă investițiile, pentru că vedem ce bine merge Arcul de Triumf, vedem ce bine merge stadionul de la Rapid, Ghencea la fel. Dinamo a rămas ultimul stadion emblematic care ar trebui reabilitat în Municipul București”, a declarat Bujduveanu.

La începutul lunii octombrie, Compania Națională de Investiții anunța că aprobarea pentru demolarea actualului stadion al „câinilor” ar trebui să vină în jurul datei de 15 octombrie.

Însă, durata procesului de demolare va dura mai mult decât se anticipa anterior, din cauza lucrărilor suplimentare din jurul stadionului, precum un zid de susținere pentru Spitalul Floreasca.

