„Citeam tot ce apărea despre mine”  Jude Bellingham, despre presiunea rețelelor de socializare în viața jucătorilor: „M-am îndoit de mine”

Jude Bellingham (22 de ani), jucătorul lui Real Madrid a vorbit despre presiunea rețelelor de socializare asupra fotbaliștilor.

Englezul a pus accentul și pe importanța sprijinului pentru sănătatea mintală a sportivilor.

Starul lui Real Madrid a povestit că el însuși a avut de suferit din cauza comentariilor negative de pe rețelele de socializare, pe vremea când era la Birmingham.

Jude Bellingham, despre presiunea rețelelor de socializare: „Obișnuiam să citesc tot despre mine”

„Când eram un jucător tânăr la Birmingham, obișnuiam să-mi scriu numele pe Twitter și să citesc tot ce se spunea despre mine.

Dar, chiar dacă erau pozitive comentariile, am decis rapid: «de ce ar trebui să las opinia unor oameni care nu mă cunosc să valideze ceea ce gândesc eu despre mine însumi?».

Credeam că sunt un jucător bun înainte să citesc asta pe Twitter, așa că ce rost avea să citesc ce spuneau alții? Desigur, dacă găseam comentarii negative, efectul era invers. Așa că, din nou, mă întrebam: «de ce îmi afectez propria sănătate mintală?»”, a declarat Jude Bellingham, potrivit marca.com.

Englezul a adăugat că, odată cu maturizarea, a înțeles că nu trebuie să bage în seamă comentariile negative.

„Cu toate acestea, așa cum am descoperit când eram un jucător tânăr, există și un element negativ pe care acum am decis să îl evit, și știu că mulți alți sportivi au făcut la fel.

Există deja suficientă negativitate și presiune în sportul profesionist, încât să mai căutăm și noi asta. Acum, când citesc comentarii negative, nu mă afectează, dar prefer să nu le văd ”, conform sursei citate.

Știu că au fost momente în care m-am simțit vulnerabil, m-am îndoit de mine însumi și am avut nevoie de cineva cu care să vorbesc Jude Bellingham, jucător Real Madrid

Jude Bellingham vrea să fie un model de urmat: „Este datoria persoanelor ca mine”

„Ca sportivi, se pare că avem lumea la picioarele noastre sau în mâinile noastre: putem face ce vrem, putem câștiga mulți bani și nu vom fi niciodată afectați de asta.

Dar realitatea este că, dacă suntem capabili să ne arătăm vulnerabilitatea, se deschide un dialog mai amplu pentru persoanele care se luptă în întuneric.

Este datoria persoanelor publice, ca mine, să fim modele de urmat”, a mai spus Jude Bellingham conform Marca.

În Madrid, am un sistem de sprijin foarte bun în ceea ce privește antrenorii, jucătorii și membrii personalului cu care pot vorbi dacă mă simt deprimat. Privind spre viitor, cred că este important ca antrenamentul mental să fie prezent în joc Jude Bellingham

În final, englezul a menționat și care e cel mai important lucru pentru a depăși presiunea exercitată de cei din jur asupra ta.

„ Cel mai important lucru este încrederea : când o ai, simți că o poți gestiona pentru totdeauna. Dar când nu o ai, te poți simți mai jos decât jos, ca și cum picioarele tale nu ar funcționa, ca și cum corpul tău nu ar funcționa”, a încheiat Jude Bellingham.

180 de milioane de euro valorează Jude Bellingham, conform Transfermarkt

