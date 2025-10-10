Situație incredibilă în grupa României! San Marino ar putea ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial dacă pierde la diferență mare meciul cu „tricolorii” lui Lucescu.

România - San Marino e pe 18 noiembrie, de la 21:45, televizat de Antena 1. Meciul se va juca la Ploiești.

După ce Bosnia și Cipru au remizat, scor 2-2, șansele României de a prinde locul 2, cel care duce la barajul pentru Mondial, au crescut.

România și Bosnia pot ajunge la egalitate de puncte, acolo unde va conta golaverajul

După remiza dintre Bosnia și Cipru, șansele României de a prinde locul 2 în grupa de calificare au crescut, ținând cont că „tricolorii” mai au de jucat cu Austria, Bosnia și San Marino, în timp ce bosniacii mai au doar partidele cu România și Austria.

În acest context, este posibil ca România și Bosnia să încheie grupa la egalitate de puncte, primul criteriu de departajare fiind reprezentat de golaveraj.

Cum România va încheia grupa cu meciul de pe teren propriu în compania celor din San Marino, este de așteptat ca elevii lui Mircea Lucescu să marcheze multe goluri cu scopul de a-și asigura poziția a doua în grupă.

San Marino ar putea fi ajutată dacă pierde la scor cu România

După ce și-a câștigat grupa din Nations League, San Marino ar putea ajunge să dispute barajul pentru Mondial.

O eventuală înfrângere la scor în fața României ar ajuta-o pe San Marino. Dacă România se va califica la baraj din preliminarii, selecționata sanmarineză ar putea ajunge și ea la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor.

28 de goluri a încasat San Marino în preliminarii, în 6 meciuri jucate

De asemenea, San Marino ar putea fi ajutată și de Suedia. Dacă selecționata nordică va ajunge la baraj de pe locul 2 al grupei de calificare, San Marino i-ar putea lua locul pe culoarul din Liga Națiunilor.

În acest moment, suedezii se află pe locul 3 al grupei cu Elveția și Kosovo, la două puncte de locul secund, poziție ocupată de selecționata kosovară.

Clasamentul din Grupa României

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0

