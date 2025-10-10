Scenariu incredibil  San Marino ar putea ajunge la barajul de Mondial dacă pierde la scor cu România » Cum este posibil + ce națională i-ar mai putea ajuta +60 foto
România - San Marino FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Scenariu incredibil San Marino ar putea ajunge la barajul de Mondial dacă pierde la scor cu România » Cum este posibil + ce națională i-ar mai putea ajuta

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 18:08
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 18:25
  • Situație incredibilă în grupa României! San Marino ar putea ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial dacă pierde la diferență mare meciul cu „tricolorii” lui Lucescu.
  • România - San Marino e pe 18 noiembrie, de la 21:45, televizat de Antena 1. Meciul se va juca la Ploiești.

După ce Bosnia și Cipru au remizat, scor 2-2, șansele României de a prinde locul 2, cel care duce la barajul pentru Mondial, au crescut.

Atenție: să nu pierdem la scor cu Austria!  Ce obiectiv minim trebuie să avem duminică, în tentativa de a termina pe locul 2: remiză sau eșec la limită
Citește și
Atenție: să nu pierdem la scor cu Austria! Ce obiectiv minim trebuie să avem duminică, în tentativa de a termina pe locul 2: remiză sau eșec la limită
Citește mai mult
Atenție: să nu pierdem la scor cu Austria!  Ce obiectiv minim trebuie să avem duminică, în tentativa de a termina pe locul 2: remiză sau eșec la limită

România și Bosnia pot ajunge la egalitate de puncte, acolo unde va conta golaverajul

După remiza dintre Bosnia și Cipru, șansele României de a prinde locul 2 în grupa de calificare au crescut, ținând cont că „tricolorii” mai au de jucat cu Austria, Bosnia și San Marino, în timp ce bosniacii mai au doar partidele cu România și Austria.

În acest context, este posibil ca România și Bosnia să încheie grupa la egalitate de puncte, primul criteriu de departajare fiind reprezentat de golaveraj.

Cum România va încheia grupa cu meciul de pe teren propriu în compania celor din San Marino, este de așteptat ca elevii lui Mircea Lucescu să marcheze multe goluri cu scopul de a-și asigura poziția a doua în grupă.

San Marino ar putea fi ajutată dacă pierde la scor cu România

După ce și-a câștigat grupa din Nations League, San Marino ar putea ajunge să dispute barajul pentru Mondial.

O eventuală înfrângere la scor în fața României ar ajuta-o pe San Marino. Dacă România se va califica la baraj din preliminarii, selecționata sanmarineză ar putea ajunge și ea la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor.

28 de goluri
a încasat San Marino în preliminarii, în 6 meciuri jucate

De asemenea, San Marino ar putea fi ajutată și de Suedia. Dacă selecționata nordică va ajunge la baraj de pe locul 2 al grupei de calificare, San Marino i-ar putea lua locul pe culoarul din Liga Națiunilor.

În acest moment, suedezii se află pe locul 3 al grupei cu Elveția și Kosovo, la două puncte de locul secund, poziție ocupată de selecționata kosovară.

Clasamentul din Grupa României

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
San Marino - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
San Marino - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (60 imagini)

San Marino - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg San Marino - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg San Marino - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg San Marino - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg San Marino - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+60 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Citeam tot ce apărea despre mine”  Jude Bellingham, despre presiunea rețelelor de socializare în viața jucătorilor: „M-am îndoit de mine”
Diverse
17:01
„Citeam tot ce apărea despre mine” Jude Bellingham, despre presiunea rețelelor de socializare în viața jucătorilor: „M-am îndoit de mine”
Citește mai mult
„Citeam tot ce apărea despre mine”  Jude Bellingham, despre presiunea rețelelor de socializare în viața jucătorilor: „M-am îndoit de mine”
Remiză la Chiajna  România U20 a încheiat la egalitate meciul cu Cehia după ce a condus cu 2-0 
Nationala
16:56
Remiză la Chiajna România U20 a încheiat la egalitate meciul cu Cehia după ce a condus cu 2-0
Citește mai mult
Remiză la Chiajna  România U20 a încheiat la egalitate meciul cu Cehia după ce a condus cu 2-0 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Campionatul Mondial romania San Marino baraj
Știrile zilei din sport
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Superliga
16:04
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Nationala
14:52
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Citește mai mult
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Nationala
14:31
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Citește mai mult
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:58
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 22 rapid 14 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share