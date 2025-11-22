Ar trebui Djokovic să se retragă? Legenda tenisului a reacționat imediat: „N-aș face niciodată asta!”

Boris Becker (58 de ani), fost mare jucător de tenis, crede că Novak Djokovic (38 de ani) poate evolua în continuare la cel mai înalt nivel.

Germanul crede că sportivul din Belgrad poate învinge orice adversar.

Fostul lider al clasamentului ATP, Boris Becker, crede că Novak Djokovic este un model pentru jucătorii de tenis mai tineri.

Boris Becker, mesaj pentru contestatarii lui Djokovic: „Este un model”

„Cred că figura lui este fundamentală pentru tenisul de astăzi. Este un model și le arată tinerilor jucători dedicarea necesară pentru a ajunge în vârf și a rămâne acolo”, a spus Boris Becker, potrivit puntodebreak.com.

Germanul este convins că Novak Djokovic poate continua să mai evolueze la cel mai înalt nivel, în ciuda vârstei înaintate.

„ Încă își urmărește al 25-lea Grand Slam. A ajuns în semifinalele tuturor celor patru turnee de Grand Slam din acest an și a câștigat două (n.r. - turnee ATP). Cine suntem noi să-i spunem lui Novak când ar trebui să se retragă?

Am auzit zilele trecute că vrea să joace la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Lăsați-l să joace. Avem nevoie de el”, a continuat fostul jucător de tenis.

Boris Becker: „Nu aș paria niciodată împotriva lui Novak”

Boris Becker crede că Novak Djokovic poate obține victorii împotriva oricărui adversar pe care îl întâlnește.

„Oricine a jucat împotriva lui Novak Djokovic a pierdut mulți bani în ultimii 20 de ani. Așa că nu aș paria niciodată împotriva lui Novak”, a spus Boris Becker, conform sursei menționate.

Novak Djokovic are un record pozitiv în acest sezon. Sârbul a obținut 39 de victorii și a pierdut numai 11 partide în toate competițiile.

101 trofee dintre care 24 de Grand Slam a câștigat Novak Djokovic în toată cariera, la nivel profesionist

În acest an, „Nole” a triumfat în două competiții: la Geneva, în mai, și la Atena, la începutul acestei luni.

