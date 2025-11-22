Cosmin Olăroiu (56 de ani) ar putea pleca de pe banca selecționatei Emiratelor Arabe Unite după ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

În urmă cu câteva zile, s-a discutat despre viitorul tehnicianului român în cadrul unei ședințe cu oficialii Federației de Fotbal din Emiratele Arabe Unit.

Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu a ratat dramatic calificarea la Mondial după ce a fost învinsă de Irak cu scorul de 2-1 (3-2 la general), după un gol reușit din penalty în al 17-lea minut de prelungire.

La câteva zile după ce a ratat dramatic calificarea la Mondial, Cosmin Olăroiu a avut o ședință cu oficialii Federației de Fotbal din Emiratele Arabe Unite.

„Asociația de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite a decis să organizeze o întâlnire importantă cu antrenorul român Cosmin Olăroiu.

În timpul întâlnirii, antrenorul va prezenta un raport tehnic detaliat, în care va explica motivele necalificării la Cupa Mondială, împreună cu viziunea și planul său de pregătire pentru Cupa Asiei AFC 2027.

Întâlnirea va decide, de asemenea, care echipă va reprezenta Emiratele Arabe Unite în Cupa Arabă 2025: echipa națională de seniori sau echipa olimpică.

În prezent, există două tabere în cadrul Asociației de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite cu privire la viitorul lui Cosmin Olăroiu. Unii cred că acesta ar trebui să continue până la sfârșitul contractului și să conducă echipa în Cupa Asiei AFC 2027.

Alții cred că este posibilă aducerea unui nou antrenor cu mai multă experiență la echipa națională pentru a construi un proiect cuprinzător pentru fotbalul din Emirate în perioada următoare, mai ales având în vedere naturalizarea mai multor jucători remarcabili, care ar consolida echipa națională și i-ar ridica aspirațiile competitive", a scris presa arabă, potrivit digisport.ro.

Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la CM 2026

În meciul Irak - Emiratele Arabe Unite de pe 18 noiembrie, naționala pregătită de antrenorul român a deschis scorul în minutul 52 prin Caio Lucas, iar la acel moment conducea la general, după 1-1 în tur.

Irakienii au reușit să restabilească egalitatea prin Meme, în minutul 66.

Partida părea să se îndrepte spre reprizele de prelungire, însă în minutul 90+12 arbitrul a întrerupt jocul pentru un posibil henț în careul Emiratelor, în urma intervenției din camera VAR.

După ce a revăzut faza, „centralul” a dictat penalty pentru Irak, iar Al Ammari a transformat lovitura în minutul 90+17, aducând calificarea la barajul inter-continental pentru Irak.

Irak, la barajul intercontinental

După ce a trecut de naționala pregătită de Cosmin Olăroiu, Irak s-a calificat la barajul intercontinental, care va avea loc în Mexic, la Guadalajara și Monterrey, în perioada 26 - 31 martie.

Acolo, Irak va juca cu învingătoarea dintre Bolivia și Surinam.

Noua Caledonie/Jamaica vs RD Congo

Bolivia/Surinam vs Irak

